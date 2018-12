Carriço recoge los frutos de su constancia

No pocos eran los que pensaban que Daniel Carriço no volvería a mostrar sobre el césped el gran nivel que ofreció en sus primeros años como sevillista. Pero el luso, a sus 30 años, se está encargando de demostrar lo contrario. No sólo ha vuelto a jugar con asiduidad, sino que vuelve a ser el líder de la zaga.

"En una carrera tan larga hay momentos buenos y malos y hay que saber superarse porque los malos acaban llegando. Era complicado porque no jugaba, me lesionaba, entrenaba y no me tocaba jugar... pero estaba ahí apoyando a los compañeros, que es algo fundamental. Hay que aportar lo que se pueda cuando no juegas, porque somos 25 y se necesita un buen espíritu de grupo y el buen rollo en el vestuario. Ahora estamos en una fase en la que todo el mundo está contento y aportando su granito, pero hay que seguir porque queda la mitad de la temporada", explicó el portugués en el programa 'A balón parado' de la televisión oficial del club, donde se refirió al hecho de que ya haya jugado bastantes más minutos que las dos últimas campañas juntas: "No he jugado tanto por las lesiones y las decisiones técnicas, que hay que respetarlas y seguir currando, que es lo que he hecho yo. De todo se aprende y hay que valorar mucho cuando estás bien y feliz. Los momentos malos son duros, te falta algo, porque en mi genética está el competir. Ahora me siento importante, pero hay que respetar siempre al que no juega porque yo he estado del otro lado".

Este espíritu de superación ha permitido al central, con contrato hasta 2020, volver a disfrutar de su profesión en un club donde se siente importante. "Hay pocos equipos que mantengan a un jugador seis años. Estoy feliz aquí y cuando uno está tanto tiempo en el mismo equipo, quiere decir que la gente te valora y te quiere", señaló.

Ahora, su objetivo es mantener al equipo lo más arriba posible. "Estamos ahí peleando por los puestos europeos y cerca del primero, que es donde merece estar este club. Vamos a por todas hasta el final y todos ven que esta es una Liga muy disputada. No hay partidos fáciles y todos se han reforzado muy bien. Los equipos de abajo compiten siempre y cualquiera te puede ganar. Va a estar todo muy peleado hasta el final", destacó, para no descartar a renglón seguido la posibilidad de seguir pugnando por el liderato: "Somos ambiciosos, pero hay que ser conscientes de que LaLiga será muy difícil con Barcelona, Atlético y Madrid ahí peleando, pero mientras estemos arriba hay que creer".