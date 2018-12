Una atípica necesidad invernal

El Sevilla vive los mejores hitos de toda su historia en estas dos primeras décadas del siglo XXI y en este esplendor ha tenido mucho ver el elevadísimo índice de acierto que ha tenido el club a la hora de elegir a los encargados de decantar la balanza, a unos delanteros que llegaron a Nervión a bajo coste y se fueron por una millonada después de regalar una extensa lista de goles. En estos 18 años, en el Sánchez-Pizjuán han disfrutado con el juego y la efectividad en el área de artilleros de talla mundial como Frédéric Kanouté (136 goles), Luis Fabiano Clemente (107), Álvaro Negredo (85), Kévin Gameiro (67), Wissan Ben Yedder (54) o Carlos Bacca (49). Unos jugadores que figuran entre los mejores artilleros de la historia blanquirroja, así como otros con una menor producción pero también importantes en su día como Darío Silva (13), Javier Saviola (15), Ernesto Javier Chevantón (15) o incluso Julio Baptista (50) y Vicente Iborra (30), que llegaron como centrocampistas y deleitaron no pocas veces situándose como máximas referencias ofensivas.

Viendo el glamour de esta lista, a la que se ha sumado esta temporada André Silva (9), es lógico concluir que el Sevilla suele acertar en verano con su elección del '9'. Esto explica que no sea nada frecuente ver al club nervionense acudir al mercado invernal de fichajes para comprar gol. De hecho, sólo lo ha necesitado en cinco de estos últimos 18 años. Enero ha sido productivo para el Sevilla con nombres como los de Daniel Alves, Adriano Correia, Julien Escudé, Beto, Gary Medel, Ivan Rakitic o José Antonio Reyes, entre muchos otros grandes nombres; pero en lo que respecta exclusivamente a delanteros, la relación de contrataciones se limita a cinco nombres: Nikolaos Machlas, en 2003; Alexandr Kerzhakov, en 2007; Baba Diawara, en enero de 2012; Stevan Jovetic, en el de 2017 y Sandro Ramírez, en 2018. Con cal y arena casi a partes iguales.

El griego llegó cedido por el Ajax en los primeros días de 2003 a cambio de 400.000 euros, pero sólo anotó dos goles (y en el mismo partido, ante el Villarreal) en un total de 14 participaciones. El ruso, por su parte, llegó de la mano de Monchi -quien ya lo había intentado meses antes- para la segunda parte de la 07/08 procedente del Zenit de San Petersburgo por 5 millones de euros. Estuvo un año en el club, marcando la notable cifra de 11 goles en 47 partidos, a pesar de ser un suplente habitual y de tener que vivir a la sombra de 'Freddy' y 'Luisfa'.

Hubo que esperar cinco años para volver a ver a un delantero presentado a inicios de año y, como con Machlas, esta vez la experiencia no fue nada grata. Llegó un desconocido Baba, senegalés fichado del Marítimo portugués por 3 millones de euros y que, en el surrealista año y medio que estuvo en Nervión, hizo cuatro goles en 34 duelos.

El fiasco de Baba dio paso a otro lustro sin fichar a un '9' en enero hasta que en 2017 arribó el mejor fichaje invernal: un Jovetic que generaba dudas tras años de ostracismo y lesiones y que, sin ser un delantero centro al uso, debutó con el Sevilla con un gol al Real Madrid y acabó su cesión de seis meses por el Inter italiano con siete tantos en 24 encuentros que le convirtieron en un efímero héroe del sevillismo.

Este éxito con el montenegrino, en el último mercado invernal con Monchi a los mandos de la dirección deportiva, invitó a su sucesor, Óscar Arias, a repetir movimiento. Recién destituido Berizzo, el 'regalo' para Montella fue Sandro Ramírez. El canario había sido objetivo estival del club, que no pudo competir con la solvencia económica de la Premier League inglesa. Sandro, espectacular la campaña anterior en el Málaga, no jugaba casi nada en el Everton y llegó a préstamo. Se esforzó mucho y por momentos su juego agradó, pero se marchó sin celebrar ni una sola diana en 18 choques como blanquirrojo. De hecho, después de otros 10 citas como jugador de la Real Sociedad, mantiene vigente aún su racha sin marcar.

Sorprende, por lo tanto, que un club que sólo ha buscado gol invernal en cinco de estos últimos 18 años, lleve ahora tres eneros seguidos rastreando el mercado de arietes para subsanar carencias que quedaron pendientes en verano. Además, a diferencia de sus antecesores Monchi y Arias, Joaquín Caparrós tiene ante sí un perfil muy concreto dibujado por Pablo Machín. El técnico soriano no necesita tanto el gol (su equipo es el más realizador de las competiciones UEFA y el segundo mejor de LaLiga), sino centímetros y unas características que sólo le ofrece André Silva y que no encuentra en Muriel, Quincy Promes ni Ben Yedder. Esta condición dificulta la labor del director de fútbol nervionense, que busca un golpe de efecto sin olvidar que no puede vaciar unas arcas preparadas para hacer frente en junio a los 39 millones de euros de la opción de compra que el Milan impuso en la cesión de André Silva.