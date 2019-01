Machín, sobre el mercado, entradas, salidas, Morata, Munir el Atleti...

Pablo Machín ha repasado la actualidad del Sevilla en la previa del choque ante el Atlético de Madrid. Entre otras cosas, el técnico ha repasado la actualidad del mercado en el conjunto nervionense y ha dado su parecer sobre Morata.

Entrenamiento a puerta abierta: "Baño de masas. Se respiraba sevillismo. Muchos niños, que es de lo que se trataba. Muchas ganas y motivación para devolverlo el domingo con implicación y trabajo y que eso traiga los tres puntos".

Tras esto hay que ganar: "Si no hubiera baño de masas, también. Al entrenador sólo le vale la victoria. Tenemos el empeño en el partido del domingo. Nos enfrentamos al equipo más competitivo que hay en Europa. Es un equipo al que le cuesta muchísimo perder. Habrá otros que ganen más, pero ellos rara vez se dejan los tres puntos".

Puede mejorar el juego del Atlético con la plantilla que tiene: "Qué quieren ganar o jugar bonito. Si quieren ganar el estilo es buenísimo. Si buscan vistosidad no ligada al resultado, pues seguramente habrá equipos que jueguen mejor. Tienen un plantillón, que han ido mejorando. Con la renovación de Griezmann se pusieron a nivel top, top, top en Europa. Podrían jugar de otra manera, pero ganan. Si puedes ganar y hacer un juego más vistoso, mejor, pero hay que ganar y el Atlético es uno de los que mejor lo hace".

¿Cómo están Kjaer y Navas?: "Nos queda el último entrenamiento. Navas y Kjaer han participado hoy. Era más liviano, con menos intensidad y para que el público disfrutara. Mañana haremos la última prueba".

¿Qué le parece Morata?: "En cuanto a los nombres seguro que saldrán un montón. Si suenan para el Sevilla es porque tienen calidad para estar aquí. Tengo que sacar rendimiento a los que tengo hoy. Se está trabajando para mejorar lo que hay. Cuando me den las opciones diré mi opinión y cuando estén aquí ya los valoraremos. Sus números dicen que es un jugador importante a nivel mundial. En el Madrid y en la Juve demostró que es un gran jugador, de la selección. Lo he padecido cuando estaba en el filial del Madrid y ya apuntaba a ser un gran futbolista.

Munir, atado para verano: "Buena noticia. No sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada. Me fijo en el hoy. Si no lo hago bien esta campaña no lo disfrutaré la próxima. Tengo que sacar rendimiento a lo que tengo, dosificar y sumar puntos para que cuando llegue el final del mercado los que vengan nos ayuden a conseguir objetivos importantes".

¿Cree que Sarabia o Banega pueden salir?: "Tengo claro que están aquí y que ninguno da muestras de no estar contentos en el Sevilla. Hemos hecho una primera parte de la temporada ilusionante, gracias en parte a ellos. Tienen una oferta de renovación. El club ha hecho un esfuerzo grande y seguro que van a saber valorarlo. Creo que están superimplicados. Es una temporada ilusionante para todos. Nos van a ayudar a que sea magnífica".

Va a hacer un equipo más físico ante el Atlético: "Debemos de potenciar nuestras virtudes, sabiendo que el Atlético también las tiene. Si somos capaces de jugar a nuestro cien por cien podemos ganar a cualquiera. El Atlético es difícil de batir, es el equipo que menos pierde y ojalá sumen su segunda derrota de la temporada".

¿Cuántos refuerzos espera?: "Hemos tenido una salida. Cuando menos hay que hacer un cambio de cromos. Necesitamos ahí un futbolista seguro. Nos habíamos quedado con las ganas de traer algún futbolista que mejorara lo que había y no lo encontramos. Aunque sólo sea por número necesitamos jugadores. Somos el equipo que antes ha empezado. Tenemos una exigencia física grande por nuestro juego y en algún momento vamos a tener jugadores que no estén".

¿Alguna salida más?: "Muriel nos pidió salir. No hay ningún futbolista que me haya dicho abiertamente que vaya a buscar otras posibilidades. A día de hoy creo que no habrá salidas. Yo quiero a todos implicados. El rendimiento es mejor cuando la gente está a gusto".

Cazorla: "Le vi un gran nivel cuando jugó contra nosotros. Ante el Madrid siempre tienes un escaparate con más repercusión. Es un ejemplo. Muchos pensaban que no podría jugar en Primera o incluso al fútbol. Ha demostrado que es capaz y que incluso está cerca de su mejor nivel. Un diez por su trabajo, su implicación y otro para los que le han ayudado a estar en forma. Lo disfrutaremos y cuando esté enfrente, lo padeceremos".