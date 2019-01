El Barça se plantea dar ya la carta de libertad a Munir

Hace unos días saltaba la noticia de que Munir tenía un preacuerdo con el Sevilla para ser jugador del equipo de Nervión a partir del próximo verano según adelantaba la Cope. Poco después, Diario de Sevilla desvelaba que incluso el hispano-marroquí podría acabar recalando en el Sevilla en este mismo mercado de invierno a cambio de pagar una pequeña cantidad a los azulgranas.

Y hoy, es el diario Sport quien informa que Munir podría acabar dejando el Barcelona en este mismo mercado invierno, pues el club blaugrana se estaría planteando rescindir los seis meses de contrato que le restan al delantero tras rechazar este la última propuesta de renovación.

El propio Ernesto Valverde habría trasladado ya al jugador que no va a contar con él en lo que resta de temporada tras comunicar al club que no piensa renovar su contrato, y de hecho, fue el único jugador sano de la plantilla que no entró en la convocatoria ante el Getafe.

Según el medio catalán, ambas partes han retomado los contactos y todo apunta a que podría llegarse a un acuerdo en los próximos días, pues el club se ahorraría la ficha del jugador y este, podría llegar acabar saliendo antes de Can Barça y tener los minutos que allí no disfrutará.