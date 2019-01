Caparrós: "Tenemos cosas muy avanzadas"

Joaquín Caparrós ya habla claro sobre lo que busca para el mercado de enero: "Queremos traer un futbolista arriba, un defensa central izquierdo y un centrocampista dependiendo de cómo evolucione Gonalons". Lo ha dicho en la televisión oficial del club, donde ha concedido una entrevista al programa A Balón Parado.

¿Tiene la mejor plantilla de LaLiga, como dijo, o necesita retoques?

"Somos el equipo que más gol tiene de LaLiga, después del Barcelona. Lo he dicho varias veces y es que lo pienso así: para mí, tenemos la mejor plantilla y el mejor cuerpo técnico de la categoría. Queremos mejorar ahora en el mercado de invierno y buscamos refuerzos, porque somos exigentes".

¿Algo cerca?

"Hoy hemos estado casi 24 horas trabajando. A las 09:00 ya estaba en la ciudad deportiva, hablando con Luci y los técnicos de las categorías inferiores. Luego, ya he ido al estadio, trabajando en diferentes operaciones del mercado, durante toda la jornada. Hemos comido y hemos seguido trabajando para tratar de reforzar al equipo. Es un trabajo complicado y no se acierta siempre. Tenemos cosas muy avanzadas pero, como suelo decir, hasta que la rata no está en la lata...".

Sarabia y Banega

"Estamos deseando. Los dos tienen una oferta encima de la mesa; hoy he hablado con los representantes de ambos. Éver es una delicia de futbolista que estamos disfrutando. Me sorprendió su nivel de compromiso y su calidad durante las semanas que tuve la oportunidad de entrenarlo. Tenerle aquí es disfrutar. Y con Pablo, igual. Nos hemos citado y estamos deseosos de que se puedan hacer estas renovaciones".