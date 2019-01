Acuerdo Sevilla-Ajax por Wöber

El Sevilla ha anunciado un acuerdo con el Ajax para el traspaso de Maximilam Wöber (Viena, Austria, 4 febrero de 1998) a expensas de que el zaguero austriaco supere el reconocimiento médico.



El jugador ya había abandonado la concentración de su equipo en Florida para terminar de negociar su traspaso al Sevilla, algo que hará cuando aterrice en la capital hispalense. Los nervionenses abonarán por el zaguero 14 millones de euros.



Wöber se formó en el Rapid de Viena y con 19 años fue fichado por el Ajax que adivinó el talento de este zaguero de 1,89 centímetros, que en el equipo nerlandés también ha actuado como lateral zurdo pese a su envergadura. Precisamente es su condición de zurdo uno de los atractivos de este futbolista, al que el Sevilla ya siguió cuando jugaba en Viena.



El nuevo fichaje del Sevilla buscará más minutos de los que tenía en el Ajax, donde esta temporada ha disputado seis partidos de Champions, tres como titular. En Nervión tendrá competencia, pero podrá dar descanso a un Sergi Gómez que lo ha jugado casi todo hasta ahora.



El Ajax también se ha despedido del central con un tuit en el que pedía al Sevilla que cuidaran de su exfutbolista.





Take good care of him! ??#DankeMax