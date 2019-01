Machín: "Hasta el minuto 80 hemos estado en el partido"

Pablo Machín ha reconocido la superioridad del Real Madrid en la segunda mitad, aunque ha señalado que el Sevilla tenía un resultado positivo hasta que en el 80 ha marcado Casemiro. "Hemos competido bien la primera parte. Ha estado igualada, el Madrid ha empujado mucho desde el comienzo, pero hemos equilibrado, en ocasiones también, con la clara de Escudero en la contra. En la segunda parte han sido superiores, pero hemos estado juntos y defendiendo bien, sin ocasiones claras, aunque estaban merodeando. Nos han faltado energías para tener una ocasión al contragolpe. El gol ha llegado en un acierto tremendo de Casemiro. Hemos competido y estado en el partido hasta el minuto 80, luego nos ha faltado reacción ante un Real Madrid que ha sido el mejor de los últimos partidos", ha comentado.

El técnico también admitía que el contexto favorecía la posibilidad de puntuar en el Bernabéu: "Todas las oportunidades son buenas. Si se denominan así es porque tienes ocasión de puntuar o ganar. Si no nos fijamos en el marcador, que ha sido más abultado de lo que debería por el gol en el último suspiro, hemos estado en el partido. Hasta el 80 ha estado empatado. No hemos tenido ocasiones para hacer gol, pero en un balón parado o en una contra... el trabajo defensivo nos ha penalizado en la energía ofensiva. El Madrid ha merecido la victoria, quizá no por dos goles".

Ahora, toca pensar en la Copa: "Necesitamos recuperar bien a la gente. Es un partido exigente. Venimos de un montón de enfrentamientos. El Barcelona es favorito para todo. Seguro que ante nuestra afición vamos a competir al Barcelona".