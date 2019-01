Rog: "¿Fabián? Los tres españoles del Nápoles y Rakitic han apoyado mi decisión"

"Ha habido interés de otros clubes, pero creo que esta es una muy buena decisión para mí", comenzó diciendo en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC un Marko Rog parco en palabras.

Al centrocampista croata le preguntaron si había hablado con Fabián sobre el Sevilla FC y respondió esto: "He hablado con mis tres compañeros españoles del Nápoles (Fabián, Callejón y Albiol), además de con Rakitic, y todos me han apoyado en esta decisión".

¿Está para jugar ya? "Me siento bien. Por supuesto, voy a respetar la decisión del míster. Acabo de llegar y si él cree que puedo ayudar al equipo, estoy dispuesto a empezar a jugar", ha comentado un Rog que puede actuar en cualquier sitio del centro del campo. "He jugado como mediocentro toda mi carrera. Es donde mejor me siento", ha apuntado.

Finalmente, ha dicho que sabe que Suker "ha dejado mucho en el Sevilla", pero que no ha tenido ninguna conversación él: "De los jugadores croatas, sólo he hablado con Rakitic".