Carriço: "Aquí tienes que hacer un partido perfecto"

Daniel Carriço ha sido el primer jugador del Sevilla en dar su impresión sobre el resultado final al término del partido. El portugués ha destacado que la pegada del Barça ha sido decisiva: "Creo que en el primer tiempo ellos han tenido más la pelota, han estado más encima de nosotros, en otros momentos hemos estado por encima, no hemos estado ofensivos, ellos sí. El Barça no te perdona, al salir al segundo tiempo nos hemos volcado pero bueno, hemos metido el 4-1 hemos empujado pero bueno, hemos competido pero en momentos puntuales nos han faltado estar un poco más juntos".

El Sevilla no ha estado fino en ataque: "Está claro que contra el Barça hay que estar efectivo, no hemos estado finos en la finalización, teníamos la ilusión de pasar peno no ha podido ser. No nos puede hacer daño esto porque tenemos el sábado otro partido de liga".

No se pudo defender el 2-0 de la ida: "Teníamos esta oportunidad pero sabemos que una eliminatoria contra el Barça es difícil, sobre todo en su campo, no ha sido nuestro mejor partido. No ha sido perfecto porque aquí tienes que ser perfecto y no ha podido ser".