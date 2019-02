Escudero: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos"

Sergio Escudero, uno de los pesos pesados del vestuario sevillista, se ha referido a la situación que vive el equipo de Pablo Machín. Los jugadores han contado con dos días de descanso, los cuales, dice, eran necesario para ellos, ya que llevan muchos partidos jugados y el cansancio, tanto físico como mental, se nota mucho. Además, esta semana se les ha hecho más cuesta arriba tras ser eliminados de la competición de la Copa, donde perdieron contra el Barcelona y después contra el Celta, en LaLiga.

Esta temporada el conjunto blanquirrojo ha sufrido sufrido muchas lesiones, que han dificultado el trabajo del equipo. Aún están en proceso de recuperación Navas, Gonalons, Aleix Vidal, Nolito, Arana y Gnagnon.

El de Valladolid también ha dicho que "se junta un poco todo". "No estamos teniendo suerte con las lesiones, muchas de ellas son fracturas que no se suelen dar tanto en la temporada. No es excusa nada, porque tenemos una gran plantilla, pero hay momentos mejores y peores a lo largo de la temporada. Estamos animados y con ganas de volver a entrenar para preparar el partido del Eibar", indicó. Además, añadió: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos; hay plena confianza en la plantilla".

Escudero se lamenta del partido que perdieron contra el Celta de Vigo, en el que tuvieron varias ocasiones que no supieron aprovechar. A esto dice: "No hay una explicación. Queremos ganar en todos los campos como en casa y con la afición suele ser un poco más fácil. Son los que te llevan hacia arriba en los momentos difíciles, pero en el último partido perdemos 1-0 después de un par de ocasiones que si llegan a entrar habría cambiado todo. No hay que ser alarmistas y salir a ganar en todos los partidos".

El carrilero habla de cómo ha vivido su lesión de codo tras el partido Sevilla-Villarreal, en el que cayó mal en una acción con Raba: "Me paró bastante en seco la lesión del codo y a raíz de ahí me he ido encontrando mejor y ahora solo pequeños problemas musculares que son normales durante la temporada".

Sobre la Europa League, Escudero dijo que es una competición que les "gusta mucho". "Estamos muy ilusionados con la Europa League, pero antes hay que centrarse en lo del domingo para conseguir los tres puntos", terminó.