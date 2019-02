Ganso, "un talento raro" y el segundo más lento del FIFA

Tras algunas semanas preparándose para ello, por fin se produjo este fin de semana el esperado debut del exsevillista Paulo Henrique Ganso con la elástica del Fluminense.



Se llevó a cabo, concretamente, en la victoria por 2-0 del 'Flu' ante el Bangu en la primera ronda de la Copa Río, encuentro que se disputó en el Maracaná y en el que el imaginativo futbolista, a pesar de su larga inactividad, jugó todo el tiempo y se movió por todos los sectores del campo para organizar al equipo. A pesar de mostrar cansancio en el segundo tiempo, el centrocampista tricolor dejó el verde aplaudido por la hinchada, una vez que Digão y Caio Henrique, uno en cada tiempo, le dieran la victoria a los suyos. Fernando Diniz, técnico del Fluminense, se refirió a ello: "Fue muy bueno. Sabemos de su calidad y tiene bastante para evolucionar, pero su presentación ha sido muy buena. Es muy diferente, es un talento raro; es muy bueno para el Fluminense y para el fútbol brasileño ver a Ganso volviendo a actuar aquí; creo que tendrá una gran temporada".



Lo más llamativo de todo es que, tras debutar, el propio Paulo Henrique Ganso fue cuestionado por su estreno como '10' Tricolor y por el hecho de que en el FIFA 19 presente una carta de atributos muy mediocre, siendo el segundo futbolista brasileño más lento de todo el videojuego, siendo sólo superado por el zaguero del Benfica Luisao, de 38 años. "Tienen que mejorar... Tienen que mejorar mucho. Pase y velocidad tienen que mejorar. Ustedes van a ver. Yo voy a empezar a jugar y ellos van a mejorar eso", bromeó Ganso, quien, tras debutar, no podrá jugar, sin embargo, el próximo partido de su equipo, el martes, ante el Antofagasta chileno en la Copa Sudamericana.



El exsevillista no fue inscrito a tiempo en la competición, por lo que tendrá que esperar hasta la segunda fase de la misma para poder participar. "Quiero ganar el ritmo lo más rápido posible. Es una pena que no pueda jugar. Tras dos meses y medio sin actuar, fui hasta donde pude, pero gracias a Dios conseguí jugar los 90 minutos", explicó un motivado Ganso al respecto.