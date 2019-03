Juan Soriano: "El equipo lo ha intentado hasta el final pero no ha podido ser"

Juan Soriano tuvo que disputar la segunda parte debido a la inesperada lesión de Vaclik. El canterano, que apenas tuvo trabajo, destacó el esfuerzo del equipo pese al empate: "Nos pusimos por delante muy pronto y ellos nos empataron un con un gol de rebote y en el otro gol de ellos al jugador le da en la cabeza sin querer. El equipo lo ha intentado hasta el final pero no ha podido ser, hay que ir al partido de vuelta".

El Sevilla tendrá que remontar: "Ya ganamos en el campo de la Lazio 0-1. En liga no estamos teniendo buenos resultados pero tenemos que ganar allí".

La lesión de Vaclik: "No lo sé porque tuve que calentar en el descanso y no pude preguntarle. No sé cómo está.

El partido del domingo: "Ahora a pensar en la Real y olvidar este partido hasta la semana que viene".