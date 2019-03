El mismo plan bajo el disfraz

El problema del Sevilla trasciende el esquema que elija Machín, porque la propuesta de juego nunca cambia. El técnico modifica el continente pero no el contenido de una idea que hace tiempo que no le funciona y en la que insiste independientemente de las circunstancias del partido, exigiendo, además, un sobreesfuerzo al equipo al no controlar el ritmo durante más tiempo con la posesión del balón.

Ayer optó por el dibujo utilizado ante el Barcelona, un 4-2-3-1 con Ben Yedder en punta y Munir echado a la izquierda, y en los primeros segundos se encontró con un regalo que venía de perlas en una situación tan crispada, pero el 1-0 no sirvió de acicate para enterrar a un rival muy limitado que fallaba en la salida en cuanto se le presionaba.

El Sevilla exhibió su habitual ausencia de agresividad, de confianza para remachar a un rival tocado, sin presencia con el esférico, con un agujero en la medular y atrás que cualquier equipo aprovecha, por pocos recursos de los que disponga.

El empate del Slavia propició un efímero despertar sevillista, con la buena noticia de la productividad del hasta ayer estéril balón parado, si bien la historia se repitió tras el 2-1. De nuevo sin personalidad para maximizar su superioridad técnica, abusando de balones largos y regalando el empate, porque a Král le sonrió la suerte, pero remató solo. Machín volvió a su sistema en la reanudación, aunque realmente había jugado como siempre, con la diferencia de que ahora Navas sí percutió y se generaron ocasiones sin la fortuna ni el acierto necesarios para salvar un plan sin soluciones profundas.