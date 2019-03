Sevilla-Real Sociedad: La victoria, único antídoto posible

Llámenlo espiral negativa si prefieren. Pero lo cierto es que el discurso antes de cada partido se repite una y otra vez, y el desenlace, pues también.. Otro partido con la obligación de vencer sí o sí. Pero esta vez existe un matiz diferente, pues tiene pinta de que es la última oportunidad de Machín. Si los nervionenses no son capaces de doblegar esta tarde a un rival directo como la Real Sociedad, nadie tendrá argumentos para que siga ni una hora más en el cargo.. Ni mucho menos es el soriano el único culpable, pero la cuerda del entrenador es la más fácil de cortar.En su mano, y en la de sus jugadores, está romper una dinámica que no se puede permitir un club de la dimensión del Sevilla. Un pentacampeón de Europa que saltará a Praga obligado a ganar dentro de cuatro días, ante un Slavia muy inferior, y que en Liga ha sumado una pírrica victoria en sus diez últimos encuentros, con tres derrotas consecutivas que sonrojan a todos los sevillistas.

Se puede hablar de cuáles son los males del equipo, amén de una planificación muy mejorable. Ni en los buenos momentos dio este Sevilla la sensación de ser un equipo fiable en defensa, y ahora la endeblez ya es alarmante. Falta además físico y, por supuesto, juego. Y aunque en ataque Ben Yedder tira del carro, también falta acierto. Ya ni siquiera existe esa mística que le hace crecerse en el Sánchez-Pizjuán, ni la magia europea. Y tampoco le acompaña la suerte. Elijan cualquiera de estas causas, pero el verdadero mal es que, por un motivo u otro, este Sevilla no gana casi nunca. Y por eso, hoy puede perder su plaza europea, ya que la Real le adelantaría en la tabla si vence, algo que también podrían hacer Betis y Valencia.

Para evitar ese descalabro y poder seguir soñando con la Champions, Machín debe buscar soluciones dentro de sus limitados recursos. Sin lateral zurdo específico (Escudero sigue lesionado y Arana no cuenta), sólo podría optar a priori por su nueva zaga de cuatro en línea si llega a tiempo el tocado Wöber, pero el austriaco será duda hasta última hora. De hecho, en la lista hay 20 jugadores por sus molestias y las de Vaclik, posible baja de peso que conllevaría el debut en Liga de Juan Soriano.

Así pues, el habitual dibujo de tres centrales se antoja como el más probable, con Carriço de vuelta por el sancionado Kjaer. También podría regresar André Silva, tras el 'palo' de no jugar ni un minuto ante el Slavia, mientras que en el centro, con Banega y Sarabia fijos, Roque Mesa, Rog y Franco Vázquez se juegan el puesto restante, pues parece precipitado que Gonalons, al que tanto ha echado de menos Machín, reaparezca de inicio.

La Real, por su parte, también llega con bajas importantes en todas sus líneas (Llorente, Illarramendi y Willian José) y con el ex sevillista Sandro, seco de pólvora, como amenaza de los agoreros. Los optimistas, en cambio, pensarán que este mismo Sevilla, con su estilo, entusiasmó hace no mucho. En este caso da igual la forma. No hay más antídoto que la victoria.