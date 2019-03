Vaclik aún siente "un poco de dolor"

Tomas Vaclik ha sido el protagonista en sala de prensa en Praga, donde ha generado mucha expectación, pues no hay que olvidar que es el balon de oro de la República Checa. Lógicamente, varias preguntas giraron en torno a su salud. "Me siento mucho mejor y veremos después del entrenamiento de hoy", comenzó el arquero, que reconoció que aún siente "un poco de dolor". "El domingo estaba citado para jugar, pero durante el entrenamiento vi que estaba muy mal, sentía dolor y tenía que evitar algunos movimientos. Necesitaba descanso y adaptar el entrenamiento. Veremos como va mañana, pero espero jugar", añadió el checo.

El meta sevillista también contó cómo fue el lance en el que se lesionó: "Fue en el momento del gol de Alex. En un primer momento creía que me había dado con el poste, pero después comprobamos que caí sobre la pierna de Traoré".

Vaclik no dudó en afimar que el Sevilla es favorito, pero también mostró su respeto hacia el Slavia: "Somos favoritos en este partido. Tenemos mucha calidad en nuestro equipo. Espero un partido muy duro mañana y muy fuerte. Espero que ganemos. Creo que el Slavia no es un equipo desconocido en Sevilla. Todo lo contrario. Hemos seguido toda la temporada de Europa League del Slavia y vimos como eliminó al Genk y cómo pasó en la fase de grupos. Tenía ya el respeto del equipo y eso no va a cambiar".

Así, el internacional espera un duelo más difícil que el del Sánchez-Pizjuán: "Creo que va a ser un partido aún más difícil que en la ida porque tienen un resultado muy bueno y van a jugar en casa con sus aficionados, con el estadio lleno. Vamos a darlo todo y a intentar conseguir la victoria".

Vaclik estará bien acompañado en la grada: "No voy a tener tanto apoyo de la familia, porque vuelvo la semana que viene y también viene mi familia. Pero sí vienen amigos y conocidos. Recibí 38 entradas y las di todas".