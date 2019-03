Retrato cafetero de Lucho García

Con 13 años despertó el interés de un entrenador colombiano afincado en España y se comenzó un seguimiento exhaustivo por parte de la Federación cafetera. Por entonces, Lucho García, que el miércoles cumplió 21 años y el viernes se estrenó en el primer equipo del Sevilla en el Trofeo Antonio Puerta, militaba en la cantera del Real Madrid y alternaba con Luca Zidane.

Wilson Arias envió informes muy positivos y pronto se le llamó para integrar la selección sub 15, dirigida por Jorge Chamo, que reveló en la conversación con ED que desde el primer momento dejó su impronta. "La primera vez fue en un torneo en México, y aunque no jugó mucho, evidenció que gozaba de buenas dotes, con gran talla, muy influyente en el grupo y poderoso por arriba", apunta el actual director de desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol, que le dio la alternativa en las inferiores y resalta una profesionalidad que le demostró en citaciones posteriores: "Gracias a su dedicación y visión sobre lo que es un deportista de alto rendimiento logramos alcanzar un puesto muy importante en el Sudamericano sub 15 en Bolivia, pues fue vital al parar un penalti con Uruguay. Lo curioso del tema es que luego me comentó que había analizado los partidos de Uruguay y estudiado como tiraban los penales. Fue una gran satisfacción y una lección para todos, incluso para mí como entrenador". Después, Lucho pasó por los diferentes combinados, hasta llegar al sub 20, en la que "brilló en un partido contra Brasil".

Chamo, que vigila su evolución en Europa, considera que el de Barranquilla "está dando los pasos que debe dar" y "adquiriendo la maduración necesaria": "Pasó del Real Madrid al Rayo y ahora está en el Sevilla. Los arqueros se construyen a través de las vivencias, de los partidos, de los goles recibidos y él va por muy buen camino. Se trata de un chico que desde edad muy temprana ha exhibido que tiene las ideas muy claras, que se entrega al máximo y que es un profesional".

Igualmente, Jorge Chamo asegura que en la Federación tienen muchas esperanzas depositadas en él y no descarta que algún día pueda llegar a la absoluta. De momento, afirma que sobresale "en el juego aéreo" y por "su liderazgo" y espera que continúe con su crecimiento en Nervión. Por ende, en Colombia recibieron con agrado el estreno del barranquillero en el primer equipo sevillista en el homenaje a Antonio Puerta. Oportunidad para dejarse ver después de entrar en varias convocatorias y ante la posibilidad de poder estrenarse en partido oficial, en Liga ante el Valencia, pues Vaclik arrastra molestias y Juan Soriano se lo perderá por sanción.

Lo normal sería que el checo llegase a tiempo, pero, por si acaso, Lucho aseguró tras el choque del viernes que está listo para el gran salto. "Es una alegría poder cumplir mi sueño, refleja trabajo de todos los años. Tuve nervios al inicio, pero poco a poco me encontré mejor. Con la parada me quité un peso de encima. Me estoy preparando por si se da la oportunidad de jugar en Primera división", indicó el arquero, que trabaja a menudo con el primer equipo y que se halla en el radar de su país de origen, cuyos medios se hicieron eco de su estreno en el Sánchez-Pizjuán.