Varapalo y pena 'máxima' en Nervión

Era el día para dar un golpe en la mesa. La jornada se había puesto de dulce, con la posibilidad de recuperar la cuarta plaza y alejar a seis puntos más el 'average' al un rival directo como el Valencia. Pero faltó pólvora. También fútbol por fases. Y entre eso y la decisión final del colegiado, que no vio un penalti sobre Gonalons, el Sevilla está ahora fuera de Europa. Ocasión de oro desperdiciada que reduce más si cabe el margen de error con nueve finales por delante.

De inicio, más allá de las ausencias obligadas de Vaclik y André Silva, que propiciaron el debut de Javi Díaz en la meta y la titularidad de Munir, Caparrós confió en la misma fórmula que revivió a su equipo en Cornellà, pero este Valencia en línea ascendente es un bloque muy trabajado y Marcelino supo ganar la batalla táctica contra el 4-4-2 asimétrico de un Sevilla que, pese a todo, arrancó con brío.

En tres minutos, Munir había servido un balón al área que Ben Yedder no pudo enganchar, obstaculizado por Paulista, y Amadou, que se descolgaba en fase ofensiva, probaba a Neto con un disparo flojo desde el interior del área. Atosigaban los nervionenses en un arranque esperanzador, pero ese entusiasmo se diluyó pronto y, tras una fase de prudencia mutua, era el Valencia el que ocupaba mejor los espacios para tomar la iniciativa y volcar el campo.

Avisaba Parejo con un lanzamiento de falta que se marchó fuera en el 13' e incrementaba el temor Carlos Soler, cuatro minutos después, con un centro raso que no encontró rematador, tras ejecutar sendos caños a Wöber y Carriço.

Al Sevilla le costaba demasiado salir. No tenía el balón y cuando lo robaba lo hacía muy lejos del área rival, obligando a Ben Yedder, Munir o Promes a realizar kilométricas cabalgadas que no se traducían en peligro real. Algún centro de Navas y poco más. La obsesión, por contra, estaba en tapar a Parejo, pero el de Coslada armaba el lío cada vez que se zafaba de la vigilancia blanquirroja.

De sus botas salió el pase que Gameiro recogió para enfilar la meta sevillista, interponiéndose providencial Navas para evitar el primero en el 21'. A esas alturas, el partido tenía claro color che. La apuesta de Caparrós por dotar la medular de más músculo mermaba su fútbol, con Banega incómodo de falso interior diestro, aunque Munir, pese a todo, gozó de una buena ocasión a la media hora, revolviéndose en el área para sacarse un disparo que atajó Neto.

Volvía a parecer un duelo de poder a poder. Golpeaba el Valencia en un tres contra dos que propició una pérdida de Gonalons, sin que Parejo alcanzase por centímetros el pase de Gameiro, y respondía el Sevilla con un centro de Navas que cabeceaba Amadou. Pero cuando el primer acto tocaba a su fin, Banega, obligado a defender en su nueva posición, cometía un claro penalti sobre Gayà y Parejo no fallaba para hacer el 0-1.

Había que tocar alguna tecla en el descanso y Caparrós se desdijo en su plan para prescindir de Amadou y meter al Mudo, que gozó de algunas de las mejores ocasiones en el asedio sevillista de un segundo acto frustrante. Ahora sí, el Valencia le daba el balón a los nervionenses y estos se lanzaban con todo al ataque, a veces con más corazón que cabeza, pero el conjunto che se mostraba como un bloque ordenado, con las líneas muy juntas, y sus centrales imponían su envergadura para repeler todos los balones colgados.

Incluso puso llegar la sentencia en la única contra valencianista, finalizada con el obús de Gameiro al larguero. No hicieron más en ataque los de Marcelino, superados por un Sevilla que entraba por dentro y por fuera. Sólo faltó acierto para que algunas de las ocasiones se transformaran en el empate. Lo tuvo el Mudo al peinar de cabeza un centro de Promes (61'), de nuevo el italo-argentino en un chut con rosca desde la frontal (67') o Ben Yedder en un cabezazo a centro de Bryan Gil (69').

El Sevilla mordía con intensidad para robar e insistir, continuando el carrusel con un centro de Navas que Neto desvió para impedir el remate de Munir (74') o un nuevo disparo del Mudo que se fue alto (77'). Se chocaban los sevillistas con un frontón. Y cuando el Valencia parecía haber enfrirado el partido para que nada más sucediese, Ben Yedder volvía a rozar el empate con un disparo cruzado y, con el tiempo ya cumplido, Nervión estallaba por la decisión de González González de no pitar un penalti de Gayà sobre Gonalons que pareció claro, aunque ni el colegiado ni el VAR lo vieron así.

Debate aparte merece lo de la tecnología, que no tuvo que intervenir para valorar el gol postrero del propio Gonalons, precedido por un fuera de juego de Ben Yedder. Moría ahí un duelo que deja una pena máxima.

- Ficha técnica:

0 - Sevilla: Javi Díaz; Jesús Navas, Mercado (Sergi Gómez, m.26), Carriço, Wöber; Banega, Gonalons, Amadou (Franco Vázquez, m.46), Promes (Bryan Gil, m.67); Ben Yedder y Munir.

1 - Valencia: Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Soler (Ferrán, m.79), Parejo, Kondogbia, Guedes (Cheryshev, m.46); Rodrigo, Gameiro (Santi Mina, m.75).

Gol: 0-1, M.46+: Parejo, de penalti.

Árbitro: José Luis González González (C. Castellanoleonés). Amonestó a los locales Munir (m.58), Franco Vázquez (m.72) y Banega (m.90), y al visitante Wass (m.91).

Incidencias: Partido de la vigésima novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 38.450 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Borrero 'Chacón', exjugador local entre 1968 y 1974. Estuvieron en el palco el exvalencianista Juan Cruz Sol y los exsevillistas Manolo Cardo, Enrique Lora y el uruguayo Ernesto Javier Chevantón.