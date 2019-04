Solidez versus gol

En gran medida, los problemas que derivaron en la destitución de Machín procedían de una preocupante endeblez defensiva que Caparrós ha tratado de atajar desde el primer momento.

En Cornellà, el utrerano le dio mayor solidez a su equipo con un doble pivote y eso se tradujo en una victoria que se resistía a domicilio desde hacía casi seis meses. Tampoco ante el Valencia sufrió mucho el cuadro sevillista. Cuatro remates en contra y sólo dos de ellos a puerta. Pero esa mayor solidez contrasta con los datos ofensivos de un conjunto que puede presumir de ser el tercero que más remates ejecuta de toda LaLiga y el tercero también que más goles marca.

Sólo superan los 137 remates y las 47 dianas blanquirrojas los dos grandes colosos de nuestro fútbol, liderando la tabla el Barça (198 intentos para 75 aciertos) y secundándolo el Real Madrid, con 172 chuts y 52 goles.

Sin embargo, en los dos partidos con Caparrós al frente, los sevillistas sólo han celebrado un tanto: el de Ben Yedder, desde el punto de penalti, en el RCDE Stadium. Y eso que ante los ches, los pupilos del utrerano superaron con creces a su rival en disparos a puerta, realizando un total de 17, si bien sólo cinco de ellos entre los tres palos.

La falta de puntería lastró así las opciones nervionenses en un duelo vital ante un rival directo, lo que supuso la novena ocasión en 29 jornadas en que el Sevilla se quedó sin 'mojar' en esta Liga (12 citas de 52 entre todas las competiciones disputadas).

Una falta de pólvora poco habitual en el Sánchez-Pizjuán, donde los blanquirrojos sólo se habían quedado a cero en esta Liga ante Villarreal (0-0) y Getafe (0-2), este último a mediados septiembre. Entre medias, un 0-1 intrascendente en Copa ante el Athletic a mediados de enero.

Caparrós, por tanto, tiene entre sus tareas pendientes mejorar el equilibrio entre la solidez que busca y el acierto que ha caracterizado a este equipo, que antes del partido ante el Valencia no se quedaba sin marcar desde hacía un mes y medio, en Villarreal, encadenando siete partidos seguidos viendo portería.

Aprovecha como nadie sus enérgicos comienzos

Ante el Valencia, el Sevilla no supo aprovechar su enérgico arranque para ponerse por delante, algo en lo que es todo un experto. No en vano, es el equipo de LaLiga que más goles ha conseguido en el primer cuarto de hora de los partidos, con un total de once. Pero no queda ahí la cosa, pues, además, el conjunto nervionense es el único del campeonato que no ha recibido ningún tanto en esa franja.