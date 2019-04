Sevilla F.C.-Alavés: En un andén de la estación

El andén está lleno, no para de llegar gente y va a haber tortas por pillar un asiento. A través de la megafonía se anuncia ya la llegada a la estación de Nervión y habrá muy poco tiempo para subirse. El tren con destino a Europa no espera a nadie y el Sevilla no se puede permitir que las puertas se le cierren otra vez en sus narices. Ya le sucedió el pasado domingo, cuando cayó en casa ante el Valencia (0-1) y desaprovechó una jornada de lo más propicia: con derrotas de Getafe y Alavés (el cuarto y quinto clasificados) y empate del Betis y de la Real Sociedad, dos de sus perseguidores.

La vida no suele conceder una segunda oportunidad, pero con el Sevilla hará una excepción.

De nuevo al calor de su gente, saltará hoy al césped sabiendo que, si le gana a los vitorianos, recuperará la plaza de Europa League y se reenganchará otra vez a la lucha por la Champions.

Quizás fuese ése el motivo que llevó ayer a Joaquín Caparrós a repetir una y otra vez el nombre del Alavés y a posponer su campaña de candidatura al banquillo en la 2019/2020, en la que se habían convertido sus últimas comparecencias públicas.

Las palabras ahora valen poco. Lo que cuenta es sumar todos los puntos posibles en estas nueve 'finales', para recuperar la credibilidad perdida por un proyecto que, al fin y al cabo, lleva la firma del utrerano.

Fue él quien diseñó una plantilla que bautizó como "la mejor de la Liga" y también el que eligió a Pablo Machín para comandarla; por lo que parece lógico que ahora se le exijan resultados que demuestren su afirmación y que maquillen una desastrosa racha de 11 puntos en las últimas 12 jornadas; un balance de 11 de 36 puntos que no sirve para lograr el objetivo.

No será sencillo. En primer lugar, porque el Alavés concede poco en defensa y castiga cualquier despiste, con un gran acierto en la estrategia y con líneas muy ordenadas que se cierran a cal y canto por dentro y atacan sin piedad por fuera con Jony e Inui. Todo apunta a que Abelardo va a salir con tres pivotes para ganar una medular sin el sancionado Éver Banega. En este sentido, el técnico blanquirrojo deslizó que no cambiará el 1-4-4-2, por lo que todo va a depender de si los tocados llegan a tiempo o no.

Caparrós es "optimista" con las opciones de Escudero, Sarabia y André Silva y no descarta aún a un Mercado algo más justo. Si los tres primeros llegan, con lo mucho que hay en juego y el peso específico que tienen, todo apunta a que serán titulares. Eso dibujaría un bloque con Juan Soriano en la portería (Vaclik no llega), Jesús Navas y Sarabia en la derecha y Escudero-Promes en la izquierda; con Roque Mesa, Amadou y Gonalons para dos puestos. Si no están para salir de inicio, Aleix, 'Mudo' Vázquez (de enganche o en la derecha) y Munir serían las opciones.

Posible alineación:

Sevilla F.C.: Juan Soriano; Navas, Carriço, Sergi Gómez, Escudero; Sarabia, Roque Mesa, Gonalons, Promes; Ben Yedder y André Silva.

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Ximo, Laguardia, Duarte; Brasanac, Pina, Wakaso; Inui, Jony; Calleri.

Árbitros: Martínez Munuera (Valenciano), principal; y Alberola Rojas (Castellano-Manchego), en el VAR.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, 19:30 horas / beIN LaLiga.