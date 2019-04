Valladolid-Sevilla F.C.: De frente y con paso largo

El sábado más pasional de Sevilla está a la vuelta de la esquina. Cofradías y derbi, de la mano. Pero antes, con el olor a incienso impregnando ya la ciudad y los nervios del duelo cainita metidos en el estómago de más de uno, el Sevilla afronta esta tarde su enésima final -todas lo parecen desde hace tiempo- con la obligación de hacer los deberes para aprovechar el pinchazo del Valencia y escalar al menos un puesto, a la espera de lo que suceda horas antes en un interesantísimo Getafe-Athletic que podría brindar la cuarta plaza.

Cual capataz que manda y ordena los movimientos de los suyos, la voz de Caparrós no puede ser otra: ¡Vámonos de frente! Se ha recuperado el buen paso y ahora toca avanzar con decisión. La ansiedad que generó el pinchazo ante el Valencia fue subsanada con un triunfo de peso ante el Alavés y el balance del utrerano, a día de hoy, es positivo. Seis puntos de nueve y un gol en contra en tres partidos. Tampoco es el momento de lucirse. Vale más un paso largo.

Roto en Cornellà el maleficio como visitante que fue minando el crédito de Machín hasta quedar agotado, los nervionenses necesitan seguir avanzando ante un Valladolid que llegó a Nervión en la primera vuelta como imprevisto rival en la pelea por la zona alta. Sin embargo, con el paso de las jornadas se ha ido desinflando hasta tener un solo punto de colchón sobre el descenso, por lo que el choque de hoy en Zorrilla es vital por ambos bandos, dramático si cabe en el caso de los pucelanos.

Será crucial, por tanto, mantener la solidez de las últimas citas y no caer en la precipitación, si bien el caudal ofensivo sevillista se verá hoy seriamente amenazado por la ausencia de Jesús Navas y sus inagotables incorporaciones al ataque. El palaciego vio ante el Alavés su quinta amarilla y se perderá el duelo por sanción, al igual que Escudero, lo que, unido a la baja de Wöber, dibuja un serio problema en los laterales.

Podría pensarse que es el momento de Aleix Vidal, pero el catalán ni siquiera ha entrado en la lista, en otra muestra más de que su fichaje ha sido el mayor fiasco de la planificación. De este modo, Mercado, recuperado de sus molestias, actuará en el flanco diestro de la zaga, mientras que en la siniestra, Caparrós ha convocado a Arana, si bien el discreto rendimiento del brasileño en sus contadas oportunidades invita a pensar más bien en que Promes se sacrificaría una vez más para retrasar su posición, ahora por vez primera en una defensa de cuatro en línea, con Carriço y Kjaer de nuevo en el eje.

Por delante, con Roque Mesa restablecido de la contusión que le obligó a ser sustituido el pasado jueves, tampoco se intuyen cambios en el doble pivote, donde Gonalons ya es insustituible. A partir de ahí, la duda estriba en saber si el técnico utrerano seguirá siendo fiel a su 1-4-4-2 asimétrico, con Banega, de regreso tras su sanción, escorado de nuevo a una banda, con más opciones de que sea en la izquierda para que Sarabia equilibre en la diestra el caudal ofensivo que a priori no dará Mercado; o cambiará su dibujo para apostar por un 1-4-2-3-1 en el que el rosarino actuaría de enganche y Munir perdería el sitio, quedando como bala en una recámara donde no estará André Silva.

Enfrente, Sergio también pierde a Antoñito y Nacho en los laterales -Moyano y el ex sevillista Moi serán sus relevos- y recupera a Anuar para hacer de pivote en un bloque que buscará poner piedras en el paso largo del Sevilla hacia su meta.

- Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Moyano, Calero, Kiko Olivas, Moi; Keko, Alcaraz, Anuar, Míchel; Óscar Plano y Guardiola.

Sevilla: Juan Soriano; Mercado, Carriço, Kjaer, Promes; Sarabia, Gonalons, Roque Mesa, Banega; Munir y Ben Yedder.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: José Zorrilla.

Hora y televisión: 16:15 (beIN LaLiga).

Puesto: El Sevilla ocupa la sexta plaza de la clasificación, con 46 puntos, y el Real Valladolid la decimosexta, con 30.

Frase: Sergio González: "En un partido no solo vale el fútbol, sino también la cabeza, para saber gestionar situaciones".

Entorno: Ambos equipos llegan a este compromiso con importantes bajas, lo que puede variar sus esquemas habituales.