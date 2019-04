Caparrós y el derbi como la mejor de las 'terapias de choque'

Joaquín Caparrós se ha enfundado este lunes el chándal en la ciudad deportiva sevillista tras anunciar este domingo que sufre una leucemia crónica y con el derbi ante el eterno rival, el Betis, como la mejor de 'las terapias de choque' para quien confesó que le "hierve la sangre roja".

"Me han diagnosticado leucemia, pero no me impide entrenar. Me han cogido a tiempo, estoy feliz y voy a dar aun mucha guerra", afirmó este domingo sobre su enfermedad el técnico de Utrera, quien este lunes ha empezado a preparar el partido ante el Betis a puerta cerrada en la ciudad deportiva sevillista y bajo una intensa lluvia.

Las imágenes del entrenamiento, en nuestra galería

El Sevilla, bajo las órdenes del entrenador utrerano, ha vuelto al trabajo tras el triunfo ante el Valladolid (2-0) y se ha mostrado en todo momento muy activo y le ha dicho a sus jugadores que "da gusto" verlos entrenar en "una semana importante" como es la del partido ante el Betis.

Como suele ser habitual, los titulares hicieron trabajo en el gimnasio y los que dispusieron de menos minutos saltaron al césped.

Sigue ausente del grupo el portero checo Tomas Vaclík por una contusión en el costado derecho que arrastra desde el 7 de marzo, mientras que sí se ejercitaron Sergio Escudero y Jesús Navas, quienes se perdieron el choque en Valladolid por sanción por acumulación de amonestaciones.

También ha trabajado con el grupo el delantero Manuel Agudo 'Nolito' tras recuperarse de una fractura del peroné y, para completar el trabajo de los porteros, Caparrós ha recurrido al juvenil Alfonso Pastor.

Los hombres de Joaquín Caparrós descansarán este martes y volverán el miércoles al trabajo para preparar el partido ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán, el próximo sábado a las 20:45 horas.