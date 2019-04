'R' de revancha

No ha podido olvidar Roque Mesa el derbi de la primera vuelta de la temporada, en el que el Betis ganara por 1-0 en el Benito Villamarín con gol de Joaquín, poco después de que el canario hubiera dejado a su equipo con diez, al ser expulsado de forma "injusta" (como posteriormente demostró el Comité de Competición, que dejó sin efecto la segunda amarilla que vio, por su incidente con Pau López), aunque, en parte, también buscada.

"Al final parece que di la sensación de que estaba alterado y lo que estaba era supermotivado. Es verdad que iba al límite, pero al igual que en otros partidos", llegó a explicar a posteriori Roque en una televisión canaria bastante tiempo después. De ahí que el de Telde, ahora, quiera cobrarse su particular 'vendetta' (venganza), una revancha deportiva sobre el terreno de juego del Sánchez-Pizjuán, al que llega como un cohete tras dos jornadas consecutivas viendo portería (Alavés y Valladolid), acumulando ya tres goles (dos en LaLiga y uno en Europa League) en lo que va de temporada. O lo que es lo mismo, su mayor aportación anotadora en Primera división. De hecho, en sus 32 partidos con el Sevilla FC en LaLiga, ha metido los mismos tantos que con Las Palmas en 69; lo que no pudo conseguir con el Swansea en los once encuentros que participó en la Premier.

Tal es su progresión de cara a puerta en esta campaña que ha participado en ocho goles nervionenses en lo que va de curso (tres goles y cinco asistencias); un tanto más que anteriormente en toda su trayectoria en la elite futbolística, después de no ver portería el curso pasado con el Sevilla ni con el Swansea y de firmar tan sólo un gol con Las Palmas tanto en la 16/17 como en la 15/16, amén de tres y dos asistencias, respectivamente.

Para ver unos números similares hay que acudir a la 14/15, con Las Palmas en Segunda división, cuando también participó en ocho tantos insulares: cuatro goles y cuatro asistencias. En la 13/14, con el filial amarillo en el Grupo II de Segunda B, consiguió ocho goles y tres pases de gol; unos números de cara a puerta que Roque Mesa, hoy, gustaría emular como sevillista, siendo su próxima cita, este sábado, el derbi frente al Real Betis. Argumentos para defender su candidatura como titular ante los ojos de Caparrós no le faltan y, de camino, así poder sacarse la espinita clavada que tiene desde el de la primera vuelta, en el Benito Villamarín.