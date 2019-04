Vaclik: "Queremos hacer feliz a Caparrós en el derbi"

Tomas Vaclik, que hoy ha vuelto a entrenarse con el Sevilla, ha sido protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva, donde ha valorado el próximo derbi ante el Betis. Con un aceptable español, el meta checo ha remarcado la importancia del partido tanto por el rival como por la necesidad de puntos y ha destacado que quieren dedicarle el triunfo a Caparrós.

Feliz por volver a entrenarse: "Estoy feliz porque he estado fuera del equipo unas semanas. Hoy he realizado el primer entrenamiento con mis compañeros y, claro, estoy feliz. Estoy un poco cansado porque en los últimos cinco días he trabajado muy duro con el preparador físico y el preparador de porteros. Ha sido muy duro. Después de dos semanas tengo que trabajar muy duro, pero mi sensación es muy buena".

Se ve para jugar: "Ahora no sé. Será decisión del entrenador. Tengo dos días más entrenarme y hacerlo bien. Después de esos dos entrenamientos será decisión del entrenador".

Cambios con Caparrós: "Para mí es difícil hablar de cambios porque desde que se fue Pablo he estado fuera también y no me he entrenado con el equipo. Creo que ahora jugamos con cuatro defensores, con Pablo era con tres y tenemos dos pivotes y sí cambió el sistema. Pero es muy difícil hablar para mí".

Importancia del derbi: "El derbi es muy importante siempre y ahora nuestro objetivo es meternos en Champions y necesitamos ganar en nuestra casa y con nuestra afición, para nuestra gente. Para el club el derbi siempre es un partido muy grande. Es importantísimo y es siempre muy grande para el equipo, la afición y la ciudad. Necesitamos estos tres puntos porque estamos quintos y un punto por detrás del Getafe. Necesitamos estos tres puntos".

Ambiente en el vestuario: "La atmósfera en el vestuario es la misma que en otros partidos. Es importante para nosotros, pero tenemos siete finales. Siempre necesitamos los tres puntos. Este partido es mucho más importante, pero el ambiente es bueno después de la victoria en Valladolid. Estamos listos e intentaremos ganar".

Enfermedad de Caparrós: "Es difícil. Para mí fue una noticia. Llegué a casa y lo vi en Twitter, todas las noticias sobre Caparrós. Es difícil para el entrenador, pero estamos juntos, estamos con él e intentaremos hacerle feliz ganando el derbi. Es una motivación más porque la situación del entrenador no es fácil. Podemos hacerle muy feliz con tres puntos el sábado".

Entendería que jugara Soriano: "Juan ha hecho muy buenos partidos. Ha hecho tres porterías a cero. Me preguntaron muchas veces antes del Barcelona en la Copa. Si es titular contra el Betis yo y el vestuario tiene confianza en él porque es muy buen portero y hace muy buenos partidos".

¿Cómo ve al Betis: "Al Betis le gusta tener el balón y jugar desde atrás, con el portero y buena posesión. Tienen muy buenos jugadores como Jesé, Tello, que está en buena forma o Lo Celso, que marcó dos goles en el último partido".

¿Se ve el Sevilla más grande que el Betis?: "No creo. Para mí es la primera temporada en el Betis. Perdimos el primer partido contra el Betis. Los dos equipos son muy buenos y muy grandes".

Diferente sensación a jugar con tres o con cuatro defensas: "Independiente del sistema del equipo. El Betis juega con tres, el mismo que teníamos con Pablo. Ahora nosotros jugamos con cuatro y veremos".