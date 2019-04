La Champions pide mayoría absoluta

En un día que se decide el futuro de España en las urnas, el Sevilla afronta sus particulares elecciones europeas con la obligación de votar en pos de la mayoría absoluta. Única vía para mantener intactas sus opciones de recuperar su 'escaño' en la elite continental en un escenario electoral sin margen para el error y frente a un Girona en descenso que se juega su integridad en la primera plana de la actualidad futbolística.

Los de Caparrós deben votar por sí mismos con convicción en Montilivi, sin los complejos que dejó atrás a domicilio con la llegada del utrerano y con plena concentración para maximizar la ansiedad de los gerundenses, que acumulan seis derrotas consecutivas y once encuentros sin imponerse en su feudo. El objetivo básico, repetir en la Europa League, se encuentra a un solo punto de distancia tras el empate del Athletic y el Alavés, pues, a falta de tres jornadas, dejaría a nueve al octavo, un cuadro vitoriano al que supera por el 'goal average' entre ellos.

Pero, a día de hoy, se trataría de un premio menor para un Sevilla que busca regresar a la Champions y que, merced a la escalada con Caparrós, lo tiene muy al alcance pese a no depender de sí mismo. Así, necesita sumar un punto más que el Getafe hasta final de Liga y como máximo dos menos que el Valencia, ahora a tres pero con los resultados singulares a favor. De ahí, la suma trascendencia de confirmar plenamente su candidatura en las 'urnas' de Montilivi, y más a tenor de que la última salida será al Wanda Metropolitano.

Para ello, Caparrós desplegará un once similar al de la goleada al Rayo, aunque con algún retoque puntual, como el que fuerza la ausencia de Mercado por un cuadro vírico. Su lugar lo ocupará Sergi Gómez, ya que el técnico no ha incluido en la convocatoria a Simon Kjaer. Otra novedad podría producirse en el lateral izquierdo con la reaparición de Escudero tras cumplir sanción, aunque tampoco se descarta la continuidad de Promes. Si apuesta por el pucelano, podría recuperar su dibujo táctico habitual, un 4-4-2 con el 'Mudo' tendido a la izquierda y Munir junto Ben Yedder en punta después de que con el Rayo se decantara por un 4-2-3-1 con el ex del Barça en la zurda y el argentino entre líneas. No obstante, el excelente rendimiento del hispano-marroquí invitar a creer en la posibilidad de que insista en esa fórmula. Sin Gonalons, todavía con molestias, el doble pivote lo formarían de nuevo Banega y Roque Mesa, mientras que en el resto de posiciones no cabe duda, con Navas como estilete de lateral y como parte de una sociedad letal con Sarabia.

Argumentos suficientes para prolongar su pleno contra el Girona (tres de tres) y convencer de la idoneidad de su programa para representar a España en la Champions.

Alineaciones probables

Girona: Bono; Pedro Porro, Marc Muniesa, Juanpe, Bernardo Espinosa, Raúl García Carnero; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García; Portu, Cristhian Stuani.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Carriço, Sergi Gómez, Promes; Sarabia, Éver Banega, Roque Mesa, Franco Vázquez; Ben Yedder, Munir.

Árbitro: José Luis González González (Colegio castellanoleonés).

Estadio: Estadi Municipal de Montilivi.

Hora: 14.00 hora (beIN LaLiga)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Girona (18º, 34 puntos). Sevilla (5º, 55 puntos).

La clave: El Girona, inmerso en la agónica lucha por la permanencia en Primera, deberá sobreponerse a las urgencias ante un Sevilla que necesita los tres puntos para continuar aspirando a la cuarta posición.

El dato: Cristhian Stuani no ha chutado a portería en ninguno de los tres últimos encuentros del Girona.

La frase: "Estamos en un momento difícil, pero estos jugadores siempre han demostrado su fortaleza mental y creemos que, guiados por Eusebio Sacristán, pueden revertir esta situación", apuntaba Quique Cárcel, director deportivo del Girona.

El entorno: El Girona no suma los tres puntos en el Estadi Municipal de Montilivi desde hace más de seis meses, algo que ha impacientado a la afición local.