La RFEF hurga en la herida del Sevilla

Lo ha vuelto a hacer. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) han vuelto a hurgar en la herida de la indignación del Sevilla con las controvertidas y contradictorias decisiones del VAR y, sobre todo, con unas polémicas designaciones.

En Nervión ya estaban muy enfadados por la 'casualidad' de que le pitasen colegiados valencianos (Mateu Lahoz y Martínez Munuera) ante Real Madrid, Barcelona, Atlético, Getafe y un Alavés que por entonces estaba metido en la lucha por la Champions, una pelea en la que está metido también el Valencia. Ayer, el CTA le dio otro motivo para la sospecha al designar a un trencilla nacido en Bilbao para la visita al Wanda Metropolitano y en plena lucha con el Athletic por una de las plazas de Europa League.

El Atlético-Sevilla, de este domingo a las 18:30 horas, lo dirigirá Ricardo de Burgos Bengoetxea, perteneciente al Colegio Vasco y con el que los nervionenses llevan un pleno de derrotas este curso. La primera tuvo lugar en la jornada 4, en un 0-2 con el Getafe; en la número 22, cayó ante el Celta por 1-0; y en la 26, perdió en El Alcoraz contra el Huesca (2-1).

En total, el bilbaíno ha pitado nueve veces al Sevilla, con un saldo de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.

No obstante, el morbo no acaba con De Burgos. También hay miga en el elegido para sentarse en la sala del VAR, que no es otro que el manchego Javier Alberola Rojas, recién salido de la 'nevera' por propinar una (muy leve) colleja a Morata durante un Eibar-Atlético. Este gesto del colegiado indignó al punta y al club, que se verá de nuevo con él en un choque en el que no se jugarán nada, todo lo contrario que el Sevilla.