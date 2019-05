Alerta roja en la sala de máquinas

El Sevilla se la jugará el próximo sábado, ante el Athletic, en una auténtica final, a la que llega plagado de bajas y dudas, que se ceban especialmente con el centro del campo, una zona ya de por sí debilitada en el conjunto nervionense por la falta de físico y carácter.

Con Banega borrado del cartel (cumplirá el tercero de sus cuatro partidos de sanción) y Roque Mesa igualmente sancionado, tras ver una amarilla en el Wanda que acarrea suspensión, Caparrós estará muy pendiente hoy en la vuelta al trabajo, a las 10:30 horas a puerta cerrada, del estado físico de Gonalons, que se retiró ante el Atlético por un pinchazo en el aductor de la pierna derecha.

A la espera de su evolución, la enésima lesión del francés pone en entredicho, a día de hoy, su participación en la última jornada, con lo que al técnico utrerano, amén de la posibilidad de retrasar al Mudo, no le quedarían más alternativas para formar su doble pivote que Amadou y Rog, quienes no han respondido cuando han tenido la oportunidad y serían sus últimas opciones con todos sanos, si bien es cierto que ambos acabaron formando el centro del campo ante los colchoneros y el equipo mejoró ostensiblemente.

Pero los problemas no se ciñen sólo a la zona ancha. En la delantera, André Silva volverá a ser baja, anunciada con enfado por el propio Caparrós la pasada semana, mientras que, en la zaga, parece difícil que Carriço, su líder, llegue a tiempo, convaleciente aún de la lesión muscular que sufrió en Girona. Más optimismo debe haber con Escudero, que sí fue convocado pero no jugó ante el Atlético, o Mercado, baja de última hora tras completar las sesiones previas, pues Kjaer sí debe ser de la partida, tras ser sustituido por vómitos y mareos. Sin olvidar a Promes, de cuya dolencia el club no ha informado.