Sevilla FC 2-0 Athletic: El dulzor del 'biscotto' se quedó en Nervión

No hubo 'biscotto'. O quizás sí, pero el Athletic no le dejó al Sevilla más remedio que ganar, lo que deja a los vascos sin Europa y a los de Nervión en una sexta plaza que, al menos, sirve para evitar las incómodas rondas previas de 'su' competición.

Con un once plagado de ausencias, un Sevilla de circunstancias saltaba al césped sin tensión alguna, como su rival. Ambos parecían dispuestos a cocinar durante 90 minutos el 'biscotto' que les beneficiaba. No en vano, las ínfimas opciones de soñar con la Champions pronto se disipaban, pues a los 10 minutos el Getafe ya ganaba.

Por entonces, nada había ocurrido en Nervión. Sin ritmo, sevillistas y bilbaínos dejaban entrever un pacto de no agresión. Por más que Garitano doblase su lateral zurdo con Balenziaga y Yuri para tapar la única vía hacia el gol de los de Caparrós, con el de siempre, Jesús Navas, y un animado Aleix Vidal.

Ambos equipos abusaban del balón largo, aunque eran los nervionenses, más obligados por jugar ante su gente, quienes mínimamente querían agradar. Tenían más la pelota, pero cuando se alcanzaba la línea de tres cuartos, nadie tenía la lucidez ni la intención para meter el pase bueno a un Ben Yedder de nuevo aislado.

Así, el reloj corría sin ocasión alguna que llevarse a la boca. En el Athletic, ni siquiera buscaban la velocidad de Williams. Sólo Raúl García le ponía picante con sus patadas y sus protestas. Pero tanto fue cayendo el partido en la apatía, que el Sevilla, casi sin quererlo, se fue animando.

Sin calidad por el centro, más allá de alguna conducción de Rog para romper líneas, la banda diestra era lo único que aportaba algo de chispa. Desde ahí forzó un córner el Mudo y a la salida del mismo, botado por Aleix, Escudero avisaba con un cabezazo que se fue por poco fuera pasada la media hora.

El Athletic ni se inmutó. Siguió tocando atrás, sin pretender en ningún momento inquietar a un Vaclik que hacía de espectador, y el Sevilla, no se sabe muy bien si por vergüenza, siguió intentándolo tímidamente. Lo hizo primero con un duro chut de Navas que se fue alto y acto seguido, ya con el primer acto consumiéndose, desniveló la balanza con una acción que nació de nuevo en un centro del palaciego, aunque realmente el tanto llegó casi sin querer. Dani García, en su intento de despeje, cabeceó sobre su portal, Herrerín rechazó y Ben Yedder la cazó en boca de gol.

El 1-0 no cambiaba nada para el Sevilla. El Getafe empataba en su campo y el Valencia vencía en Valladolid. Que perdiesen los dos era una quimera. Pero sí obligaba al Athletic a estirarse, y aunque los vascos lo intentaron en el comienzo del segundo acto, era realmente el Sevilla quien más exponía en un partido que ganó en ritmo e intensidad.

Gnagnon, improvisado mediocentro al entrar por Rog, metía un buen pase a Ben Yedder que cortó un defensa rojiblanco. Aleix centraba y Munir remataba en el segundo palo. Y a todo esto, el Espanyol marcaba y sacaba a los 'leones' fuera de Europa.

Ahora sí, los vizcaínos debían lanzarse a por todas sí o sí. Garitano ponía en liza a Aduriz para buscar el fútbol directo. Pero no hubo asedio visitante, aunque Sánchez Martínez pareciera querer echarle una mano al pitar un penalti por manos de Mercado, pegadas al cuerpo y de perfil. Tras verlo en el monitor a pie de campo, sin embargo, el colegiado rectificó acertadamente y el 'biscotto' salía del horno para enfriarse definitivamente, con el Sevilla empleándose con agresividad en defensa y ganando frescura con Bryan Gil y Nolito para matar a la contra.

Antes, el Athletic perdonó con un disparo flojo de Aduriz o un cabezazo de Raúl García. También tuvo el segundo Ben Yedder tras un pase de Aleix. Y en la prolongación, el desenlace de película. Los rojiblancos tuvieron el empate que necesitaban con un balón al larguero de Iñigo Martínez tras un córner, pero la misma jugada desembocaba con el contragolpe conducido por Navas que acabó en el 'obligado' gol de Munir a placer, tras el rechace de Herrerín. Deber cumplido. Monchi tiene mucho trabajo.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Escudero; Aleix Vidal (Nolito, m.80), Amadou, Rog (Gnagnon, 46) Franco Vázquez (Bryan Gil, m.69); Munir y Ben Yedder.

0 - Athletic Club: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García (San José, m.76), Beñat, Muniain, Raúl García, Balenziaga (Ibai, m.55); y Williams (Aduriz, m.76).

Goles: 1-0, M.44: Ben Yedder. 2-0, M.92: Munir.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a los visitantes Dani García (m.19) y Raúl García (m.29) y a los locales Rog (m.36), Gnagnon (m.55), Navas (m.60) y Mercado (m.65).

Incidencias: Partido de la trigésima octava y última jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 28.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones y temperatura agradable.