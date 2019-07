Óliver, Reguilón y Ocampos... la ambición por crecer

Óliver Torres, del que tan sólo quince minutos antes se conocía la oficialidad de su fichaje por el Sevilla F.C., se convertía en el gran protagonista de una triple presentación en la que el futuro de Reguilón y su relación con Lopetegui también sobresalieron. Y en la que Lucas Ocampos no tuvo el protagonismo que la importancia de su fichaje merecía.

La presencia de Julen Lopetegui ha sido importante para que los excanteranos madridista y atlético estén hoy en el Sevilla, aunque el propio nombre del club ya encandila a cualquier jugador. "Cuando me llamó el Sevilla ni me lo pensé. Que esté el míster es importante", reconocía un Óliver Torres al que también aconsejó Iker Casillas, quien le dijo que el Sevilla era una gran oportunidad. "Monchi es el Messi de los negocios, han sido muchas horas de trabajo, muchas idas y venidas. Entre todas las partes nos hemos puesto de acuerdo y lo importante es que ya estamos aquí, presentándonos", afirmó el extremeño.

Un escaparate en el que también se quiere mostrar Reguilón, pues sabe que el gran número de jugadores que, bajo el amparo de este club, han despegadop en los últimos años. "Que te llame el Sevilla siempre es un motivo de alegría. Desde que supe el interés, hablé con mis agentes y vimos que era la mejor opción y la que más me gustaba", indicó el lateral madrileño, quien no quiso aclarar cuándo termina su contrato, pero sí acabar con la polémica que le acompaña desde que llegó del Madrid: "Estoy deseando instalarme porque no hemos podido aún. Mi contrato ahora es con el Sevilla y no pienso en el Madrid".

Lógicamente, ambos también se mostraron felices de volver a trabajar bajo las órdenes del guipuzcoano. "He tenido la suerte de pasar con Julen Lopetegui grandes momentos de mi vida. Es un privilegio y un orgullo venir al Sevilla F.C. y, como ha dicho el presi, ahora tenemos que trabajar y hacer más grande este club", señalaba Óliver Torres, en este sentido. Unas palabras similares a las de un sergio Reguilón, que no contó mucho para Lopetegui en el Madrid, pero que sí espera hacerlo en el Sevilla. "El míster me conoce bien, sabe cómo soy y es importante que sepa cómo trabajo porque eso va a ser bueno para el equipo", estima.

Desde un segundo plano, Lucas Ocampos también quiso aclarar el "priviliegio" que para él significa aterrizar en el fútbol español y en un club como el Sevilla, en el que espera progresar. "Es un cambio para bien. Estoy muy contento de venir a este gran equipo. Es un privilegio para mí y un gran paso en mi carrera para seguir creciendo. Me voy a dejar todo en cada partido", señalaba el argentino quien en estos primeros días se está acomodando a un fútbol que no conoce. "Me estoy acostumbrando a mis compañeros, a la idea del técnico y a la filosofía de este equipo", concluyó.