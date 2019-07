Echa a andar un Sevilla Atlético rejuvenecido

El Sevilla Atlético ya está en marcha. Se abre una nueva etapa en el primer filial sevillista con la llegada al banquillo de Paco Gallardo, asistido por Carlos Marchena, quienes tendrán a sus órdenes una plantilla muy rejuvenecida para competir de nuevo en Segunda B, conociendo ayer que el estreno será ante el Yeclano, en el estadio Jesús Navas, el 25 de agosto.



De momento, ayer tuvieron lugar las primeras pruebas médicas, que se prolongarán hoy, siendo el miércoles el día fijado para el primer entrenamiento en la ciudad deportiva. En él, Gallardo tendrá a sus órdenes a 22 jugadores, de los cuales, sólo siguen de la plantilla del pasado curso Berrocal, Javi Pérez, Amo, Chacartegui, Genaro, Diego García, Javi Vázquez y Pejiño (más los metas Lucho García y Alfonso Pastor, que han estado con el primer equipo en Lagos).



A ellos se suman otros que dan el salto del División de Honor tras acabar su etapa juvenil, como Casas, Jaime López, Kike Ríos y el meta Adrián González, así como Valentino, Zarzana y Luismi, estos aún en edad juvenil, si bien todos fueron ya convocados alguna vez el pasado curso por Luci y la mayoría ya han debutado con el filial.



Además, destaca la presencia de Carlos Álvarez y Juanlu, que el pasado curso brillaron en el Cadete A, además de Simo, que sube del C.



Para el segundo filial, precisamente, llega del Albacete B el central Carlos Cano, que hará la pretemporada con el Sevilla Atlético junto al resto de refuerzos: el delantero Pedro Chacón, el lateral zurdo Pau Miguélez, el central Kibamba y el mediocentro Pedro Ortiz, que se incorporará unos días más tarde tras jugar el 'play off' de ascenso a Segunda con el Atlético Baleares.



Al club insular, por su parte, se marcha uno de los jugadores que ha acabado contrato, Checa, integrante de una lista de bajas que completan Manu Sánchez, que ha firmado por el Tondela, Curro, cerca de un Segunda, Cera y Miguel Martín; además de los cedidos Chris Ramos, Traoré y Maleck, que no siguen; ni Konyk, que se fue a préstamos en enero al Sabadell, como Carballo, cedido en Nacional hasta final de año.





El #SevillaAtlético completó el segundo día de reconocimientos médicos. ?????????



Mañana miércoles volvemos a vernos, amigo. ????#VamosSAT ?????? pic.twitter.com/sFxHQHTGor — Sevilla Atlético y Cantera SFC (@CanteraSFC) 16 de julio de 2019