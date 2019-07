Monchi ficha especialistas

Con la marcha de Pablo Sarabia se fueron un buen puñado de goles y asistencias y también un especialista en las acciones a balón parado. El madrileño se repartió el curso pasado los lanzamientos de penalti con Ben Yedder, otro que también podría salir, por lo que el Sevilla se quedaría sin sus ejecutores en las penas máximas.

No es un asunto baladí, ya que en la campaña de Sampaoli, por ejemplo, la falta de un lanzador certero pasó factura a los blanquirrojos. No hay que olvidar que ante el Leicester, en octavos de la Champions, el Sevilla dejó escapar dos penas máximas que le hubieran dado el pase.

En cualquier caso, para la próxima temporada se han incorporado jugadores eficaces desde los once metros. Dabbur, Jordán o De Jong han probado esta suerte en sus anteriores equipos. De todos ellos, el punta israelí es el que lo tiene más fresco, pues la temporada pasada anotó siete penas máximas y ha sido lanzador habitual durante su carrera. De Jong, por su parte, también ha tenido etapas en las que lanzaba los penaltis, aunque por ejemplo en la última temporada en el PSV, era Gastón Pereiro el encargado de ejecutarlos. En el caso de Jordán, también cuenta con algún lanzamiento de once metros en su cuenta anotadora, aunque en el Eibar en los últimos años el especialista ha sido Charles.

En el primer amistoso de pretemporada ante el Reading, era precisamente Dabbur el hombre designado por Lopetegui para ejecutar el lanzamiento. Sin embargo, Nolito le pidió que le dejara ser él el ejecutor. El gaditano se sabe hacer querer incluso con los que no hablan español, de ahí que el ex del Salzburgo no opusiera resistencia alguna. Nolito no dudó y marcó.

Competencia en las faltas

La salida de Sarabia también abre el abanico para los lanzamientos de falta y de saques de esquina. Banega continúa en el plantel y seguirá siendo una de las primeras opciones, pero jugadores como Joan Jordán reclamarán su cuota. El jugador formado en la cantera del Espanyol posee un excelente golpeo en los lanzamientos directos y ha marcado más de un golazo de falta. Para el perfil diestro también postulará Ocampos.

Para el zurdo, Munir puede hallar su oportunidad ante la salida de Sarabia. El ex del Barça despuntó en estas lides en el Alavés y ahora tendrá más espacio. Otro zurdo que se ha incorporado, Reguilón, también posee buen golpeo. Con respecto a la temporada pasada, hay mucho margen de mejora.