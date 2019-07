Reguilón: "El club supera las expectativas que tenía"

Sergio Reguilón se ha adaptado rápido a la disciplina del Sevilla, "un gran club", que ha "superado" sus "expectativas". "Tengo muy buenas sensaciones. Estoy trabajando muy bien y sumando para que se vea luego en los partidos. Ha sido mejor de lo que esperaba. Tanto el equipo como los compañeros me están mostrando mucho cariño", afirmó el lateral izquierdo en las gradas del Fenway Park. Sorprendido, detalló en los medios del club sus impresiones desde que aterrizó en Sevilla y analizó su papel en el equipo de Nervión.

El madrileño también se refirió a su relación con Julen Lopetegui, con quien ya se cruzó en el Real Madrid: "Nos conocemos los dos. Él sabe mis virtudes y mis defectos, y yo sé cómo quiere que juegue. Es un plus".

No obstante, reconoció que habrá mucha competencia para hacerse un hueco en el once del guipuzcoano. "Todos los jugadores tenemos la obligación de ponérselo difícil al míster. Toda competencia es buena mientras el grupo vaya bien, lo demás no importa", dijo el joven futbolista nervionense, quien examinó la plantilla sevillista.

A sus 22 años, aseguró ilusionado que puede crecer mucho al lado de compañeros con "veteranía", que llevan en el Sevilla "muchos años", y que los nuevos llegan al Sánchez-Pizjuán cargados de "ganas y ambición". "Hay que juntar todo eso y que vayamos todos a una", declaró.

Reguilón no escondió sus ansias por sentir cuanto antes a la afición sevillista: "Tengo ya muchas ganas de que acabe la gira, de instalarme y de conocer la ciudad y el estadio. Tenemos ganas de que llegue ese primer partido en casa, de sentir a la gente... Estoy contando los días".

Para ese momento tendrá que esperar al 30 de agosto, cuando el Alavés (jornada 3) arribe a la que será la casa de Reguilón durante la 19/20..