Lopetegui, sobre Dabbur, el lateral derecho, Sergio Rico y el enfado de Roque Mesa

Julen Lopetegui se ha referido este jueves a la actualidad sevillista durante la rueda de prensa previa al partido de mañana viernes frente al Granada en Los Cármenes (20:00 horas). Una comparecencia pública en la que el técnico del Sevilla FC, más allá de referirse al partido en sí, también ha analizado el cierre del mercado en clave sevillista y la posibilidad, adelantada por ESTADIO Deportivo, de que Munas Dabbur pueda acabar abandonando el Sevilla FC sin, prácticamente, haber defendido la camiseta en partido oficial, lo que no descarta.

"Siempre hay jugadores que se quedan fuera cuando se hacen la lista. Eso no significa que no contemos con Dabbur, estamos encantados con su rendimiento y contamos con él. Esto acaba de empezar", ha dicho el técnico vasco en relación al delantero israelí, quien cuenta con el interés del Girondins de Burdeos (allí está el técnico que lo tuvo en el Maccabi), el Inter y otros clubes de la Serie A y la Bundesliga: "Ponéis el foco en el mercado; de los que tenemos es un jugador más. Lo que pueda pasar en el mercado, todos estamos expuestos. Estamos encantados con Dabbur. Es profesional y veremos qué es lo que sucede".

Unas palabras que, lógicamente, no hacen más que engordar la posibilidad de que Munas Dabbur acabe saliendo en este epílogo, a pesar de haber llegado este verano después de haberlo firmado el pasado enero Joaquín Caparrós. Y es que su perfil como delantero no acaba de cuadrar en el 4-3-3 que propone Lopetegui, quien, eso sí, prefiere ponerlo en valor públicamente: "Los jugadores pueden encajar en cualquier sistema, y los buenos jugadores, más. Me reitero a lo dicho antes, es jugador nuestro".

Mucho más tajante, sin embargo, se mostró Lopetegui al referirse a la continuidad de Nolito, el lateral derecho o el malestar de Roque Mesa, quien ha dicho públicamente que el Sevilla nunca le comunicó a la cara que no contaban con él. "Nunca dijimos que no queríamos a Nolito. No regalamos ni quitamos nada. Intentamos ser justos con los méritos de los jugadores y las necesidades del equipo. Se ha ganado esa confianza, que es recíproca con el entrenador", dijo en relación al futuro del sanluqueño, quien, como todo apunta, agotará su contrato como sevillista tras una excelente pretemporada.

Sobre la salida de Corchia y el futuro del lateral derecho, Lopetegui no espera más refuerzos: "Si el club ha tomado esa decisión, es porque tenemos recursos suficientes para cubrir la posición del lateral derecho". Más dudas, sin embargo, dejó abiertas sobre el futuro de la portería y la posible salida de Sergio Rico: "Todos los jugadores que están en nuestro equipo son elegibles y confíamos en ellos. El mercado está abierto pero no significa que no confíemos plenamente en nuestros jugadores".

Por último, respondió al malestar de Roque Mesa: "Yo le dije a la cara a Roque Mesa personalmente la idea deportiva del cuerpo técnico, y me consta que también el club".