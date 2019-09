Jordán: "Sacar tres victorias fuera es muy difícil"

Joan Jordán fue el protagonista del partido ante el Alavés con el gol que le dio la victoria al Sevilla. El centrocampista reconocía las dificultades en las que les metió el equipo vitoriano. "Sabíamos que iba a ser complicado, que ellos eran fuerte en casa, de su juego directo, nos hemos adaptado al partido, hemos hecho lo que queríamos hacer, estamos muy contentos, y sobre todo por las tres victorias fuera de casa, que es muy importante", ha subrayado al término del choque.

El ex del Espanyol destacó el desempeño sevillista en la primera mitada: "Creo que hemos hecho a partir del minuto 15 media hora muy buena, el equipo se ha asociado bien y esa era la línea a seguir. A partir de ahí, hemos sido superiores. En la segunda parte nos ha costado un poco más".

El liderato de LaLiga no es algo que le quite el sueño. "Lo de ser líder es una anécdota, pero sacar tres victorias fuera de casa es muy difícil, el trabajo de todos es muy positivo, el equipo va a más".

Sobre la falta, ha contado cómo fue la acción: "Se me ha quedado la falta en una posición inmejorable, he hablado con Éver, que estaba con confianza, y se me ha dado bien. Muy contento por la victoria".Éver, que estaba con confianza, y se me ha dado bien. Muy contento por la victoria".