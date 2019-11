Jordán: "Hay una competencia brutal en todas las posiciones"

Tras un gran inicio de temporada, el Sevilla afronta el parón por selecciones en puestos Champions, empatado con el Atlético de Madrid por la tercera plaza y a tan solo un punto de los líderes del campeonato, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Con la victoria conseguida en el derbi, estos quince días se afrontan de forma tranquila dentro del seno sevillista, como demuestras sus jugadores.

Uno de ellos, concretamente Joan Jordán, ha acudido al programa A Balón Parado, donde ha dejado claro que la euforia por el derbi ya se ha rebajado: "Han pasado cuarenta y ocho horas y ya estamos más calmados", aunque reconocen que aún disfrutan "de la victoria, es mucho más bonito llevarlo así".

Por otro lado, el mediocentro asegura que la clave de este buen arranque se debe a la unión que hay dentro del vestuario, y que es algo que le ha cogido por sorpresa "en un club tan grande. Me encuentro la parte personal de la gente, gente muy sana que ayuda mucho al compañero". También admite que la gestión del cuerpo técnico "está siendo importante".

"Hay un grupo muy sano, nos llevamos todos muy bien. Es la clave del rendimiento que estamos dando. Si la plantilla estuviera dividida no estaríamos donde estamos. Si la plantilla no está unida, no entrena bien. Si no entrenas bien, los resultados no llegan. El ambiente es complicado. Hasta el día de hoy es todo lo contrario".

Jordán está viviendo de primera mano la dificultad que hay esta temporada para ser un fijo en el once de Lopetegui. Para el jugador de Regencós esto se debe a que "en todas las posiciones hay una competencia brutal. En la delantera, donde hay mucho talento y trabajo también. De lo que he visto en años anteriores, es de las plantillas más competitivas que ha tenido el Sevilla".

Para finalizar la entrevista, el '24' del equipo hispalense recuerda como se gestó su llegada a Nervión: "Se estaban dando pasos. Al final, una llamada puede cambiarlo todo y fue así. Cuando me lo comunicaron, es una sensación que puedo ni contar, sientes mucha ilusión".