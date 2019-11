El doble cumpleaños de Jesús Navas

El incombustible Jesús Navas conmemora al mismo tiempo los 34 y los 16 años. Y no es porque en su DNI marque que nació un 21 de noviembre de 1985, pero viéndole correr parezca que vino a este mundo en el siglo XXI. Es porque el capitán del Sevilla también celebra cada 23 de noviembre, fecha en la que en 2003 se estrenó como jugador del primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós. Fue en un Espanyol-Sevilla y Paco Gallardo, técnico del filial, le dio la alternativa a un mito que hoy da nombre al estadio en el que juega sus partidos como local el Sevilla Atlético.

Desde entonces, el 'Duende' no ha dejado a un sevillista sin hechizar y ha batido casi todos los récords históricos a pesar del paréntesis de cuatro años en el Manchester City inglés, un club en el que añadió una Premier League y dos títulos de la Copa de la Liga inglesa a sus seis trofeos como nervionense y a los dos con España, la Euro de 2008 y el Mundial de 2010.

Sevillista con más encuentros oficiales (con 494 está a sólo seis de su quinto centenario); con más citas en Primera (356); más choques continentales (78); en la Europa League (46) y en Champions (30); que más veces ha ganado (251) y el que más victorias suma en LaLiga (172), se siente en tan buena forma y en tan buen momento, que por ahora, no imagina el final de su exitosa carrera. Así lo ha indicado Navas mismo, en una entrevista en 'Radio Marca'. "Yo me encuentro muy bien y no veo el fin. Ojalá no haya lesiones graves, ya que disfruto tanto que me veo mucho más tiempo jugando", señaló sobre sus planes de futuro.

En este sentido aseguró que se siente "con muchas ganas y con mucha ilusión". "Sigo disfrutando como el primer día. La clave de esto es la ilusión por cada entrenamiento y por cada partido. Es clave el poder disfrutar como el primer día y quiero seguir consiguiendo cosas importantes", añadió, apuntando a uno de los pocos títulos que aún no ha ganado, LaLiga: "Siempre tengo la máximas ganas de conseguir hitos muy grandes. El equipo está arriba, jugando bien, somos un equipo sólido y ¿por qué no puede ganar la liga el Sevilla?".

Navas consideró además que Lopetegui "tiene unas ideas muy claras, estudia bien al rival y tiene ese carácter ganador que transmite y que hace salir a tope en cada partido".

De otra parte, el palaciego se ve con opciones de levantar su segunda Eurocopa y espera no perderse una cita como ésta. "Siempre me exijo al máximo. El poder estar con la selección es algo muy grande. Esa exigencia es lo que me hace estar ahí y esa ilusión es lo que nos hace estar en lo más alto", manifestó. Sobre el inesperado despido de Robert Moreno pasó de puntillas. "Son situaciones que nosotros no podemos entrar. Nos centramos en darlo todo y en disfrutar de la Eurocopa. Tanto Luis Enrique como Robert han confiado en mí", señaló antes de valorar en regreso a la 'Roja' del asturiano: "Pasó por una situación muy difícil, pero tenemos la máxima confianza en él. Seguro que saldrá todo bien en la Eurocopa".