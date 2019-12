El "reto" de Bono pasa por Europa

Aún no ha tenido la ocasión de debutar como sevillista en LaLiga, pero Yassine Bono está aprovechando las oportunidades que Lopetegui le está concediendo en la Europa League, donde ha sido titular en cuatro de las cinco jornadas disputadas, para sentirse cada vez más cómodo en su nuevo equipo.

"Lo tomo como un reto. Tienes que estar enchufado y concentrado para cuando te lleguen. Aquí en Sevilla tenemos un estilo de juego en el que participamos bastante en ataque. Estamos siempre dando apoyo y líneas de pase a los defensas cuando no tienen salida", expresó el meta internacional marroquí en el programa 'A balón parado', de los medios oficiales del club, sobre su adaptación al estilo de juego nervionense, incidiendo en que en el plano personal no ha tenido el más mínimo problema: "La verdad es que me adapté muy rápido. Me encontré con un vestuario muy bueno y muy cercano. Además, la ciudad, su gente es bastante cercana. Algo parecido a la cultura nuestra".

También con Vaclik, con quien rivaliza por un puesto, asegura llevarse muy bien el cancerbero cedido por el Girona. "Desde el primer día enganchamos bien. Una competencia muy linda, cada vez vamos a más", aseguró, al tiempo que hizo hincapié en el buen ambiente que se vive en el vestuario, una de las claves del buen rendimiento del equipo: "Tenemos de todo. Lo bueno es que en los momentos en los que se necesita seriedad, los chicos están y responden".

Por otro lado, Bono también se refirió a la afición sevillista y en especial al himno del Centenario: "Lo escuchas y piensas que te gustaría estar en el campo. Cuando me llegó la oportunidad, lo primero que me dijo mi mujer fue que iba a escuchar el himno. A ella le encantaba, lo escuchaba siempre. Cuando salió la oportunidad fue lo primero que me dijo".