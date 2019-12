Diego Carlos, sobre la acción del gol: "Solo voy a por el balón"

El autor del primer tanto del Sevilla, Diego Carlos, ha querido aclarar tras el encuentro la acción de su gol en la que el Mallorca reclamó una posible falta sobre Reina: "No es falta porque miro solo el balón. Estoy delante del portero, no he visto que ha pasado atrás, creo que no es falta, solo voy a por el balón".

El Sevilla, al que se le achacaba su falta de gol, ha ganado por dos tantos de diferencia: "Es muy importante, creo que tendremos mas oportunidades de marcar. Es importante terminar con una victoria por 0-2".

Tres puntos que permiten al equipo continuar tercero tras Barcelona y Real Madrid: "Vamos poco a poco, falta mucho para terminar el campeonato y vamos a seguir así. Ya veremos que podemos hacer".

Nuevo gol con la camiseta del Sevilla: "Estoy contento con mi trabajo, todo se está haciendo bien. Voy a continuar haciendo lo que sé hacer y ayudar al Sevilla".