Óliver: "Tenemos mono de pelota y se va a notar cuando volvamos"

"Lo intentamos llevar de la mejor manera; sacando provecho a los días y tratando de salir de esto de la mejor manera posible", ha indicado en SFC Radio un Óliver Torres que estaba dando la sensación de ser cada día más importante en el esquema de Julen Lopetegui.

"Me levanto, desayuno, hago movilidad, hago core, activación, etc. Por la tarde meto entrenamiento más fuerte que nos mandan los preparadores físicos. Hay que adaptarse a las circunstancias y prepararse bien porque, cuando vuelva el fútbol, no va a esperar y hay que estar al 100%", ha añadido el extremeño.

Para el ex del FC Porto, como para todos, esto "es algo nuevo y desconocido". "No sabemos los tiempos que vamos a llevar. Hay veces qué te levantas sin saber qué hacer o si merece la pena prepararte porque no conoces fechas, pero lo importante es tener una mentalidad fuerte, que cada entrenamiento y cada comida cuenta, porque la rutina y la normalidad va a volver. Lo que va a marcar la diferencia va a ser lo que hagamos ahora en el día a día", ha explicado en 'Sólo el Sevilla'.

El jugador sevillista, junto a Saúl, del Atlético de Madrid, ha puesto en marcha una campaña que él mismo detallaba: "Es una campaña que tenía ganas de empezar con Saúl. Es importante estar en redes y aportar nuestro granito. #SaldremosJuntos es para las PYMES y los autónomos, que están sufriendo bastante. Iremos a hacer actos con ellos, a las tiendas y pequeños comercios, y toda la gente que pueda y quiera puede aportar botas, camisetas, todo lo que sea para sortearlo y a hacerse fotos con nosotros. Casi todos los clubes de LaLiga se van a unir y creo que es necesario que entre todos sumemos para que la gente se vaya recuperando".

"Es una situación extraña. Esperemos que, cuando empiece, sea con público, aunque va a ser complicado. Esto ahora es una mini-pretemporada a nivel físico y mental. Quedan once partidos donde te lo juegas todo y el que mejor preparado esté será el que mejor lo saque. Tenemos que prepararnos y cuidarnos en todos los aspectos para estar al 100%. Nuestra mentalidad está enfocada en volver con la adrenalina a tope, con muchos meses de partidos intensos para sacarlos adelante. El fútbol es caprichoso y puede ser un muy buen año o más negativo, pero somos conscientes de la importancia que tiene y de la ilusión que le hemos puesto, así como el trabajo que hay detrás. Tenemos mono de pelota y de correr, así que eso se va a notar cuando volvamos", añadía el centrocampista.

Óliver Torres cerraba su intervención haciendo un llamamiento a valorar lo importante de la vida: "En estos momentos valoras las cosas del día a día, lo bien que estabas y que te sentías, así como lo que lo echas de menos. Hay que reflexionar sobre las cosas importantes en la vida, las pequeñas, las que no valoramos pero que son las que nos dan alegría y una vida plena. Hay que hablar más con la familia, los amigos y el día a día con los compañeros, hacer bromas, etc. Se echa de menos".