Óliver Torres, un mago no sólo del balón

La cocina, el deporte, las videollamadas para mantener el contacto con familiares o amigos, las series o la lectura son los principales pasatiempo de la inmensa mayoría durante el confinamiento. Aunque también los hay que prefieren ocupar las horas desarrollando alguna habilidad para la que, en circunstancias normales, apenas tenemos tiempo. Tal es el caso de Óliver Torres. El jugador del Sevilla ha confesado en una extensa entrevista en Onda Cero que, además de cumplir con los entrenamientos que le envían desde el club, está invirtiendo parte de sus energías en aprender magia, algo a lo que ya era aficionado antes de llegar al Sevilla pero a lo que se ha 'enganchado' gracias a otro sevillista, Sergi Gómez, con quien comparte esta singular afición.

"Cuando llegué aquí ya me gustaba, pero Sergi Gómez, que lleva mucho tiempo en esto y lo hace muy bien, me llevó a una tienda especializada y empecé a cogerle el gusanillo. Me lo paso bien y es un buen hobby", reconocía el jugador extremeño, que admitía que a lo largo del día también tenía tiempo para pasar por diferentes estados de ánimo. "Pasas de estar ocupado haciendo cosas a la preocupación por lo que pueda pasar, la incertidumbre o la tristeza por no poder estar con la familia, pero también por momentos de alegría cuando hablas con ellos. Espero que esto nos sirva para aprender cuando todo vuelva a la normalidad", señalaba el sevillista.

Al margen de la magia, el de Navalmoral de la Mata afirmaba estar inmerso en la lectura de 'El club de las cinco de la mañana', un libro de autoayuda de Robin Sharma, al tiempo que recomendaba el visionado de la última temporada de 'La Casa de Papel', o cualquier película española de los últimos años. "En este tiempo hay que sacar provecho de todo, desde cuidarnos por dentro y por fuera, con ejercicio, alimentación... hasta analizar los vídeos para ver qué hacemos bien y mal, y así poder hablarlo con el entrenador. Es una forma de entrenar a nivel táctico", indicaba.

En cuanto a la pregunta del millón, Óliver se muestra partidario de reanudar la competición siempre que se garanticen las condiciones de seguridad tanto para los profesionales como para el público. "Creo que si le preguntas a la gente, no te pueden decir si sí o si no. En principio, estamos trabajando para volver, porque no tenemos una indicación para lo contrario, por lo que tenemos que estar preparados. Pero, si no se puede, lo más importante es la salud. Si no se dan las circunstancias, no se hará. Ojalá se controle pronto el virus y podamos jugar y conseguir los objetivos".

En contra de lo que defiende la AFE, el ex del Oporto aseguraba que sí se podría jugar cada 48 horas. "Será algo nuevo. A nivel físico, los partidos tienen una carga tremenda, tendremos que ser buenos profesionales en todos los aspectos, pero si preparas el cuerpo, éste te va a responder. Además. todos los equipos van a estar en las mismas condiciones. Tenemos que estar preparados para lo que sea".



Trabajo psicológico

Para ello, la salud mental va a ser más importante si cabe que la física. "Llevamos veintitantos días entrenando en casa. En las vacaciones normales, por ejemplo, en las que solemos estar un mes y una semana, solemos empezar a entrenar como diez días o así antes de volver. A nivel físico no necesataríamos una pretemporada entera, pero lo más importante será la preparación mental, porque vamos a pasar de estar en casa sin hacer 'nada' a competir al máximo nivel".

Lo que sí espera el centrocampista sevillista es que, en caso de reanudarse, se pueda hacer con público. "Si tuviera que elegir, eligiría jugar cada 48 horas y con público. El cansancio es mental. Si tienes gente detrás que te apoye, que te hace correr, eso te hace estar más concentrado. El fútbol es espectáculo y eso lo pone la afición. Lo más importante es que se den las circunstancias de seguridad, pero me gustaría que fuera con público".

Por último, defendió que de decidirse suspender la competición, el Sevilla sería merecedor de una plaza de Champions para la próxima temporada. "Es complicado saber qué pasaría y que decidirian y usen el criterio que usen,, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, pero en el global, estaríamos en Champions, pero ojalá que podamos conseguir ese objetivo sobre el césped", terminaba.