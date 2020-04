Chicharito: "Es increíble que médicos y científicos ganen tan poco dinero"

La aventura de Javier 'Chicharito' Hernández en el Sevilla Fútbol Club duró mucho menos de los esperado por el delantero mexicano. Tras llegar en agosto, el pasado mes de enero el atacante se marchaba rumbo a la MLS para jugar en Los Ángeles Galaxy con un jugoso contrato en la maleta, pues llegaba a la ciudad de la costa oeste para suplir la marcha de Zlatan Ibrahimovic.

Pero en Los Ángeles Chicharito apenas ha tenido tiempo de jugar un par de partidos oficiales antes de que la MLS se paralizara por la pandemia de coronavirus. Una circunstancia que al mexicano le ha hecho reflexionar sobre las diferencias entre mundo del fútbol y el sanitario. "Es increíble que a mí me paguen tantísimo dinero por hacer un deporte y que la gente como los médicos y científicos que tratan de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no esté ganando nada, económicamente hablando", ha comentado el delantero en una entrevista a MedioTiempo.

El ariete azteca intenta sacar el lado positivo de toda esta situación que está viviendo el mundo entero y aprovecha para estar con la familia después de unos meses de mucho trasiego tras dos mudanzas en cinco meses. "Para mí, Sarah y Noah esta estabilidad nos viene 'chingonsísimo' porque estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea, el aislamiento es colaboración. Siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y que salgamos de eso", ha epxlicado el futbolista.

Por último, Chicharito ha admitido que ya tiene ganas de volver a tocar la pelota y jugar al fútbol con sus compañeros, aunque se mostró resignado pues no es una decisión que dependa de él. "Tengo la suerte de que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo, ahora puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado. Obviamente extraño el futbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Me jode a ratos, me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí", finalizó.