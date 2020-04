Aprobado: El Sevilla sería de Champions si LaLiga no se reanuda

Este jueves ha tenido lugar de forma telemática una reunión de la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol en la que se iba a someter a votación la propuesta de su presidente, Luis Rubiales, con relación a los equipos que participarían la próxima temporada en competiciones europeas.

Rubiales ponía sobre los criterios de participación en caso de no finalizar la competición, priorizando la clasificación actual, es decir, que a Champions irían los cuatro primeros clasificados (Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad), y a Europa League los dos siguientes (Getafe y Atlético).

Tras la reunión, y según informa el periodista de la Cadena Cope Isaac Fouto, la Federación ha aprobado provisionalmente que sean los seis primeros equipos clasificados los que compitan en competición continental en caso de cancelación de LaLiga, manteniendo a los cuatro primeros en Champions, a los dos siguientes en Europa League, además del Athletic como finalista de la Copa del Rey, además del Athletic Club por su condición de finalista de Copa.



La Comisión cambia así la normativa para que el subcampeón copero vaya a Europa en caso de que el campeón tenga asegurada la plaza vía LaLiga. A partir de ahora, si los dos finalistas tuvieran plaza asegurada por esta vía, el séptimo clasificado ocuparía también plaza europea.

Esta decisión no ha sido acogida de buen grado por LaLiga, es decir, por Javier Tebas, que no entiende que se apruebe una lista de clubes sin haberse siquiera planteado el escenario de la cancelación. Reclaman en la patronal que la federación no tiene competencias en este tipo de decisiones que afectan directamente a la competitividad.

En cualquier caso, lo que aprueba la Federación es sólo la lista de candidatos a jugar en Europa la próxima temporada, un requisito que exigiría la propia UEFA en caso de suspenderse definitivamente el torneo, pero en ningún caso afecta a la elección del campeón, o subcampeón, ni mucho menos a ascensos y descensos.