Diego Carlos: "¿El Barça? Estoy centrado en acabar temporada"

El central del Sevilla F.C. Diego Carlos, que recientemente se ha rapado el pelo al cero para espanto de sus hijas ("se asustan, no me reconocen como a su padre") no ha querido entrar a valorar los rumores que apuntan al interés del F.C. Barcelona y de otros clubes europeos: "Hay muchas noticias que salen y que vemos, pero no lo sé. Yo lo que pienso es en terminar la competición lo mejor posible y eso lo dejo para después. Son cosas muy serias para mí y este tipo de situaciones hay que dejarlas para después. Estoy centrado exclusivamente en la competición y en acabar lo mejor posible con el Sevilla", ha comentado en los micrófonos de Onda Cero Radio Sevilla.

El central del Sevilla está como todos, confinado por la graves crisis sanitaria que ha generado el coronavirus y preparándose en solitario para estar estar en plenas condiciones si se vuelve pronto a la competición. Si no se volviera a jugar, tiene claro que el Sevilla debería obtener una plaza para la Champions porque está clasificadon en la tercera plaza y ha hecho méritos para ello.

"Es una situación muy complicada y no decidimos nosotros. Si lo dice la Federación, es lo justo porque estábamos terceros, con más puntos. La clasificación marca eso hace tiempo y si termina LaLiga ahora debemos quedarnos con ese premio", ha asegurado.

Volver a entrenar el 4 de mayo



A Diego Carlos aún no le han informado de que volverá a los entrenamientos el próximo 4 de mayo: El 4 de mayo no nos han dicho que volvamos a trabajar. La situación es muy complicada. Queremos volver, pero no depende de nosotros. Lo importante es la seguridad al regresar porque todos tenemos seres queridos y no queremos que les pase nada. Si hay seguridad no hay problema, adelante, volveremos a competir", ha comentado, además de otros temas de interés.

Diego Carlos ha aprovechado el confinamiento para dejar su cabeza rasurada, una iniciativa que no ha hecho mucha gracia a sus hijas: "Me he cortado el pelo, pero me he quedado muy feo. Mis hijas cuando me han visto han salido corriendo, se han asustado. ¡Este no es mi padre!, comentan. Estamos todos muy bien en la cuarentena. Sólo salimos para cosas importantes y la familia está muy bien gracias a Dios".

Uno de los fuertes del central brasileño del Sevilla es su imponente físico. Está convencido de que volverá en perfectas condiciones, aun sin hacer pesas en su domicilio. "No en casa las únicas pesas que hago es la que se hace con la limpieza, mover el sofá, coger la fregona. Hago ejercicios de todo tipo, flexiones, pero las pesas las dejo para otros", ha bromeado.

Diego Carlos y el entrenamiento en casa

A lo que ha añadido que "tenemos un plan de trabajo que tenemos que cumplir todas las mañanas y lo hacemos para estar en forma cuando volvamos. Nos llaman y nos controlan todos los días a todos los jugadores. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con los clubes. Cada uno debe cuidarse porque podemos volver en cualquier momento, mañana o en treinta días. Es una responsabilidad de cada uno.

Ha insistido Diego Carlos en que la salud debe ser lo primero a la hora de valorar la vuelta a la competición y ha manifestado, como casi todos sus compañeros, que le gustaría jugar el derbi respaldado por la afición del Sevilla. "Tiene que haber seguridad ante todo. El derbi nos gustaría jugarlo con nuestro público porque eso sería un gran espectáculo. Ojalá pueda ser así".

Por último, no le importaría quedarse sin vacaciones si eso permite al Sevilla luchar por el título de la Europa League y por conquistar la plaza Champions: "Ojalá podamos acabar las competiciones. Nosotros debemos centrarnos en acabar. Después llegarán las vacaciones. Lo importante, aunque acabemos tarde, es finalizar lo mejor posible".