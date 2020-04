Nasri vuelve a dar señales de vida

Se desató una gran polémica, en Bélgica, Francia e Inglaterra, principalmente, porque se aseguraba que Samir Nasri (32) había desaparecido durante el confinamiento y que en el Anderlecht no sabía nada sobre él, aparte de que se había escapado presuntamente a Dubai.

El exjugador del Sevilla FC, sin embargo, ha reaparecido, en una retransmisión de Instagram, para desmentir el asunto y decir que todo está bien. Y, más que es, incluso mejor que antes: "Se ha dicho que no estaba entrenando y no es verdad. Hablo con el médico jefe y Vincent Kompany todos los días. Me pidieron que entrenara durante dos días y luego tuviera un día libre. Estoy siguiendo el programa que me envían. Tengo la playa para entrenar (está, efectivamente, en Dubai). Físicamente me siento bien. Hemos descubierto que las molestias en mi pantorrilla que me han mermado durante dos años son la consecuencia de un problema de espalda. Un médico en Munich arregló eso", ha asegurado el mediapunta.

"Ahora estoy esperando ver qué se decidirá para el resto del campeonato en Bélgica, si hay 'play offs' o no. Para la próxima temporada, ya veremos", terminó el internacional francés, quien sólo ha disputado 594 minutos esta temporada con el equipo belga y que tras abandonar el Sevilla pasó por Antalyaspor y West Ham, habiendo sido sancionado unos meses, además, por dopaje.