Rakitic: "Asumo el riesgo de contagiarme, muchos se juegan la vida por nosotros"

Hay futbolistas que están mostrando su negativa a jugar si no hay plenas garantías de evitar contagios, a pesar de que el riesgo cero será imposible de alcanzar, y hay otros que dan un paso al frente y entienden que ha llegado el momento de retomar la competición. Obviamente, todos están deseando competir porque llevan en la sangre el espíritu competitivo del deportista y porque están cansados de tantos días de confinamiento, aunque la mayoría es consciente de que la situación se les escapa y depende de lo que decida el Gobierno.

El centrocampista del Barcelona, Iván Rakitic, cuyo posible retorno al Sevilla F.C. está siendo uno de los culebrones en este parón por el coronavirus, ha hablado claro en una entrevista concedida a Marca y ha asegurado que "quiere jugar. Ha llegado el momento de devolver a la sociedad lo que nos da".

Rakitic lo tiene claro. Respeta que países como Francia hayan decidido no acabar la temporada, aun siendo una de las ligas importantes, pero entiende que en España debe retomarse la competición. Sería la mejor forma de mostrar a quienes tanto han perdido en esta pandemia que hay motivos para la esperanza. "Hay que dar el paso, que la gente se olvide por un rato de lo que está pasando y así devolver a la sociedad todo lo que nos da".

Se muestra, incluso, dispuesto a contagiarse. "Sin duda. También hay empleados de supermercados que se cambian en vestuarios y tienen las mismas posibilidades o más de contagiarse que nosotros. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo. El riesgo de contagiarnos nosotros va a ser muy pequeño, pero tenemos que ser solidarios con los que se la llevan jugando por nosotros desde el primer minuto y que así van a seguir durante muchos días".

"No sé si estamos en deuda, pero lo que es cierto es que a nosotros la sociedad nos ha dado un estatus que está muy por encima de la media. Yo me fijo mucho en los aficionados y los esfuerzos que hacen para poder vernos en los estadios y en los canales de pago por televisión. Van a vernos a la salida del estadio, entrenamientos o aeropuertos. En esos momentos, cada vez que veo a un niño con mi camiseta puesta, pienso cuánto esfuerzo habrán hecho sus padres comprándosela. Ese esfuerzo es el que creo que tenemos que hacer ahora nosotros, prepararnos bien, intentar controlar los riesgos y devolver a la gente con nuestro fútbol el cariño que nos dan", ha indicado el todavía jugador del Barça.



"Creo que es el momento de que los que somos protagonistas del fútbol tiremos del carro, y no lo digo por cuestiones económicas. Hace poco he leído la cantidad de millones que mueve en impuestos y puestos de trabajo, que el fútbol profesional en España ayuda al fútbol base y a otros deportes minoritarios. Me refiero a que socialmente debemos dar un paso, poder hacer que la gente se entretenga con lo que le gusta, que todos dejemos de pensar en virus y enfermedad, que volvamos a bromear con nuestro vecino del equipo contrario", ha manifestado Rakitic en la entrevista concedida a Marca.

A lo que ha añadido que "es importante que tengamos muchos motivos para abrazarnos cuando podamos hacerlo. Creo que tenemos que intentar que el fútbol nos haga estar unidos, también a otros deportes para dar sensación de unidad que tanto necesitamos. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyar a otros y debemos hacerlo".

Rakitic ha sentido una sensación parecida al "miedo"

Rakitic asegura que ha sentido una sensación "muy parecida al miedo. La incertidumbre me preocupa mucho, soy una persona muy organizada que me gusta controlar y analizar todo con mi familia y mi gente cercana, teniendo a la familia repartida entre Sevilla, Croacia y Suiza... de esta última estaba muy preocupado las últimas semanas, menos mal que nos hemos podido conectar todos por vídeo llamada y mandarnos muchos mensajes cada día, pero reconozco que hemos pasado momentos de nervios. Gracias a Dios toda mi familia está bien", ha manifestado al diario madrileño.

No habla su posible fichaje por el Sevilla F.C.

El centrocampista croata valora el trabajo de "nuestros héroes, lo que han luchado y sufrido y se han llevado golpes irreparables. Deberíamos mantener para siempre la solidaridad demostrada es esta época tan dura. Tenemos que sacar fuerza de donde sea para tirar hacia adelante. El mensaje que puedo dar es de apoyo total para los que han tenido pérdidas tan dolorosas. Hay que dar el paso, que la gente se olvide por un rato de lo que está pasando".

Rakitic, que sobre su futuro sólo espera "disfrutar del fútbol", confía en que después de todo esto "seamos un poco más humanos y apreciemos lo importante", e intentará acabar la temporada ganando "LaLiga y la Champions". "Estoy en mi mejor momento, en mi mejor edad y eso es una motivación especial para mí. La madurez deportiva que he alcanzado me hace entender mucho mejor todo".