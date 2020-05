De la Fuente: "Ser tercero en Liga, a veces, es como ser primero"

Luis de la Fuente, actual entrenador de la selección nacional sub 21, ha recordado para los medios oficiales su paso por el Sevilla, equipo al que llegó en 1987 y en el que permaneció cuatro temporadas, antes de volver al Athletic Club, el equipo en el que se formó y pasó la mayor parte de su carrera.

"Me encontré un club con Luis Cuervas como presidente, con mucha ilusión y ganas de crecer y modernizarse. Un equipo fuerte y profesional que buscaba ser competitivo. Compartí vestuario con grandes jugadores y mejores personas, con muchos de los cuales mantengo contacto y somos amigos. Fue una experiencia profesional vital en mi carrera porque crecí como jugador y como persona", arrancaba diciendo el riojano, que detallaba cómo fueron esos años como sevillista. "Participé mucho en las dos primeras temporadas y las otras dos fueron algo peores. En la última hice una buena segunda vuelta y eso llamó la atención de nuevo del Athletic Club, que pasaba por malos momentos y quiso que me incorporase de nuevo. Yo estaba muy integrado en Sevilla, pero me hizo mucha ilusión que mi club desde niño quisiera de nuevo contar conmigo".

Para De la Fuente, aquel Sevilla estaba poniendo las bases de lo que llegaría algunos años después. "Noté que llegaba a un club muy profesional. Yo venía de un vestuario con gente de cantera y nuestra relación era más familiar. Aquí era más profesional, muchos extranjeros y gente con muchas ganas de hacerse grande. Luis Cuervas modernizó toda la estructura y fue el verdadero precursor de todo este crecimiento. Conformamos unas plantillas muy importantes, de un nivel altísimo. Vi a jugadores de una calidad técnica que no había visto nunca, pero nos faltaba algo para convertir eso en un equipo competitivo. Recuerdo un año que estábamos colíderes casi terminando la primera vuelta. Luego en el segundo tramo acabamos séptimos u octavos. Todos los años había grandes incorporaciones, pero faltaban esa mentalidad y esa exigencia. Luego llega el momento en el que el Sevilla arrasa y se convierte en uno de los mejores equipos del mundo".

Especial recuerdo guarda el seleccionador de Xabier Azkargorta, con el que coincidió en sus dos primeros años. "Tengo muy buenos recuerdos de todos mis entrenadores. Me enseñaron mucho en todos los planos y fueron unos adelantados a su tiempo, además de ser grandes personas repletas de valores. Con Xabier Azkargorta me unía mucha cercanía porque teníamos muchos conocidos comunes y fue una relación cercana. Fueron dos años muy buenos con él y teníamos similitud en el carácter. Con Espárrago también y con Cantatore, aunque no contó mucho conmigo, pero me respetaba mucho y eso es muy importante".

En cuanto al Sevilla actual, De la Fuente destacó el papel de Julen Lopetegui, al que considera "un gran entrenador". "No me sorprende donde está porque está capacitado y porque saca mucho rendimiento a todos los jugadores que ha tenido. Ser tercero muchas veces en LaLiga es ser primero, porque competir con Barcelona y Madrid es muy difícil. Veremos a final de temporada si no aspira aún a posiciones más altas. Es un grandísimo entrenador".

Por último, el seleccionador nacional defendió el papel que tendrá la cantera en el futuro más inmediato. "De nada sirve tener una buena base si el entrenador no apuesta por la cantera. Conozco a Lopetegui, hemos sido compañeros y me consta que tiene una fe ciega en el fútbol base. Creo que sería un error no mirar a la cantera porque es muy difícil superar el producto de casa con gente de fuera. Yo lo veo cuando competimos en el extranjero".