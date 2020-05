De Jong dijo "no" al América

El entrenador del América de México, Miguel Herrera, reconoció que le hicieron en el verano de 2019 una oferta al delantero neerlandés Luuk de Jong, quie acabaría firmando con el Sevilla FC, pero que este pidió tiempo para analizarla y finalmente el negocio fue descartado.

"Su coste no era tan alto y el sueldo no lo era tampoco, era normal, dentro de lo que se gana, y no estaba ni cerca de ser el que tienen las figuras. Dijimos de traerlo, pero no quería venir porque no conocía esto", señaló Herrera en una entrevista concedida a la ESPN.

El exseleccionador mexicano indicó que el atacante pidió estar "seis meses más" en Europa. "No podíamos darle eso, teníamos que decidirnos. Por eso no llegó al América, porque no quiso venir", sentenció el técnico.