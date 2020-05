Es un derbi para 'viejos'

La cuenta atrás se ha activado. Restan menos de dos semanas para que LaLiga se reanude con el mejor derbi de la tierra: el Sevilla-Betis. Será sin su esencia, sin el ambiente que lo caracteriza, pero con la emoción y los nervios de siempre, porque hay mucho en juego. En Nervión necesitan amarrar el triunfo en casa en su lucha por la Champions y los béticos precisan una recta final casi perfecta que incluye conquistar Nervión para no despedirse definitivamente de sus opciones de clasificarse para la Europa League.

El duelo cainita llega tras un largo parón, más prolongado de lo esperado, lo que aumenta más si cabe la dificultad a la hora de realizar un vaticinio, porque, hasta que no se ponga el balón en juego, no se conocerá cómo llegan los equipos a esta cita. No en vano, el plano físico resultará vital en el desarrollo del partido, pero también otras variables como el funcionamiento de los automatismos, del entendimiento tras unos entrenamientos poco convencionales y, por supuesto, el factor mental.

Saber manejar las diferentes situaciones, gestionar el silencio en la grada, la comunicación tan tanto tiempo sin jugar juntos.... Es por ello que la veteranía ganará protagonismo en un derbi en el que la experiencia será un grado, pues ambos cuentan con ella en sus plantillas.

No en vano, tanto Sevilla como Betis presentan una media de edad por encima de los 27 años, situándose ambas plantillas entre las diez mayores de LaLiga, con una escasa diferencia entre ellas a nivel general. Así, la nervionense, octava en esta tabla, alcanza los 27,9 y la verdiblanca, décima, los 27,8. Una mayor distancia hay en la media de edad de los once de ambos equipos, clasificación en la que el Sevilla, que mantiene sus 27,9, se dispara hacia el segundo puesto, por detrás del Eibar, líder absoluto, mientras que el Betis se coloca sexto con 27,7.

Esta longevidad se debe a que los de Eduaro Dato cuentan en su plantilla con hasta siete futbolistas en la treintena, mientras que en el Betis hay un total de seis, en los dos casos con peso específico en el equipo. De hecho, en el Sevilla cuatro de ellos forman parte de la columna vertebral: Vaclik (31), Jesús Navas (34), Fernando (32) y Banega (31).

En el Betis, por su parte, su líder se ha convertido en el abuelo de 'LaLiga' tras la retirada de Aduriz. Joaquín Sánchez, 38 años, ejerce de referencia en el equipo de Rubi, como segundo máximo goleador con 10 dianas. Le sigue en edad Guardado (33). Jesús Navas-Joaquín: canteranos, capitanes, los más veteranos y alma de un derbi que, al contrario que el país de los Hermanos Coen, sí es para 'viejos'.