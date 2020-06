Navas y el derbi Sevilla-Betis, protagonistas en la India

Jesús Navas y el Sevilla FC-Real Betis que servirá de ceremonia de reinauguración de LaLiga son protagonistas este sábado en la India. El derbi que se celebrará el próximo jueves día 11, a partir de las 22:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ha depositado en Nervión ojos de todo el planeta. En este sentido, el capitán nervionense espera poder brindar una victoria a su afición, que será la gran ausente en las gradas por exigencias del protocolo sanitario contra el coronavirus.

"Será muy bonito que el inicio de LaLiga, tras tres meses de parón, sea con un derbi. Es un partido muy especial para nosotros y para la afición. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y buscar el triunfo para dedicárselo a nuestros aficinados, que desgraciadamente no podrán acompañarnos", declaró Jesus Navas en The Times of India, el periódico en inglés más leído del mundo. El palaciego resaltó la importancia de no haber sufrido los efectos de la Covid-19 de cerca y se mostró deseoso de volver a competir:

"Estamos bien. En España parece que poco a poco está mejorando la situación. Esperemos que todo siga mejorando y que pronto se vuelva a la normalidad lo antes posible". "Teníamos muchas ganas de entrenar, ganas de disfrutar del fútbol€ Personalmente, tengo muchas ganas de volver a jugar, porque eso significara que todo va bien", analizó el internacional absoluto.

A falta de sólo once jornadas y con la Champions a tiro -a día de hoy el Sevilla es tercero-, el 'Duende' sevillista alertó de que va a ser un tramo desconocido en el que el plano mental tendrá tanta importancia como el físico o aún más. "Es diferente todo, tenemos que adaptarnos lo antes posible ante esta situación, entrenar fuerte tanto en lo físico como en lo mental para estar preparados, porque no es fácil jugar a puerta cerrada. Será diferente, porque nosotros tenemos a una grandísima afición que anima durante todo el partido. Pero estoy convencido que nos adaptaremos bien y estaremos muy concentrados para seguir haciendo una gran temporada y poder dedicárselo a la afición", señaló el '16' blanquirrojo.

Navas, todo un devorador de récords -los que no ha superado ya está en camino de hacerlo- no pierde la ambición de cara al futuro: "Para mí, el Sevilla FC lo es todo. He vivido tantos momentos bonitos y ojalá pueda seguir consiguiendo más triunfos con mi Sevilla y disfrutar de la afición. Nosotros somos un equipo ambicioso y tenemos muchas ganas de seguir con la gran temporada que llevábamos, afianzarnos en los puestos de la Champions y pelear por lo máximo. Pelear por todo es el ADN del Sevilla FC".