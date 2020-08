No hay "opciones prioritarias" para Calabria

"En este momento yo diría que no hay opciones prioritarias para Davide". Ni Real Betis ni Sevilla FC, Davide Calabria la 'echa al suelo' ante las cada vez más insistentes noticias que lo ven fuera del Milan la próxima temporada. La prosible llegada de Serge Aurier, por el que el Totenham ha rechazado una primera intentona en torno a los 10 millones, o la menos previsible aún del bético Emerson hacía indicar que Calabria podría salir este verano del Milan.

El fichaje de un lateral diestro, una de las prioridades del equipo de Pioli, garantizaba que o él o Conti tendrían que dejar un hueco para el nuevo. Con Conti K.O. por su enésima lesión -en este caso una operación de rodilla-, todo hacía indicar que sería él el que seguiría en el club lombardo, pero también es el unico por el que pueden hacer caja y el Milan no era reaccio a dejarlo salir si llegaba una buena oferta. A partir de ahí, Davide Calabria ha sido relacionado con muchos clubes, entre ellos un Sevilla FC que va a fichar un lateral derecho para que haga competencia a Navas y un Betis que traerá, al menos, un sustituto para Barragán si Emerson no se va. Si no, serían dos los que debería fichar para esa posición.

Como señalábamos en ED hace unos días y pese a las noticias que llegaban desde Italia, ni Sevilla ni Betis habían hecho ninguna oferta por el jugador. Algo que el agente del mismo ha corroborado en medios transalpinos. "Diría que no hay a día de hoy opciones prioritarias para Davide pese a lo que se ha comentado en prensa sobre su salida y sobre el mercado español. Valoraremos su futuro con calma y lo analizaremos con el Milán", aseguraba Miguel Alfaro, de la 'YouFirst Sports', en una entrevista con Calciomercato.it.

De hecho, el propio Alfaro destacaba el papel de Calabria en los últimos años y de su evolución desde la cantera milanista hasta asentarse en el primer equipo: "Davide ha terminado la temporada a un nivel importante en un muy buen momento también colectivo. Sólo piensa en seguir con esta dinámica y estar preparado para el máximo nivel. La realidad es que por edad, rendimiento y situación contractual es un perfil muy atractivo. No es fácil tener más de 100 partidos en un club de esta exigencia siendo de la cantera".

Eso no descarta que sea una opción para un futuro inmediato, especialmente en el Betis si sale Emerson, por el que siguen interesados en Milán. El Sevilla FC, pese a tener operaciones adelantadas, las tiene paradas a la espera de acabar la Europa League, y el Real Betis mira otras prioridades y también está a la espera del desenlace del 'play off' de ascenso a Primera división. A día de hoy no hay nada.