Sergio Rico también quiere su final y la buscará como titular en el PSG

El Sevilla F.C. selló el pasado domingo el pase a su sexta final de la Europa League, consolidándose como el club con más finales continentales en lo que va de siglo XXI y engordando un espectacular album con 15 años de gloria. Desde París, el cedido Sergio Rico vibró con la sufrida victoria de sus compañeros ante el Manchester United y, ahora, quiere repetir éxito y alcanzar su propia final: ni más ni menos que la de la Champions y de titular en la portería del PSG.



El club francés confirmó ayer la baja del guardameta Keylor Navas para la semifinal ante el RB Leipzig alemán. Según añade RMC Sport, el portero costarricense no será convocado por el entrenador, Thomas Tuchel, y es que no ha podido entrenar desde el partido de octavos ante el Atalanta, choque que no pudo acabar y en el que tuvo que pedir el cambio por una dolencia en el tendón de la corva de su pierna derecha.



La baja segura de Keylor brindará una oportunidad soñada por Sergio Rico, que tendrá la difícil papeleta de conseguir que no se note la ausencia del exmadridista, todo un talismán que acumula 14 partidos de eliminación directa en Champions sin conocer derrota. El tiempo de recuperación de Keylor Navas podría rondar entre los 10 y los 14 días, por lo que, en caso de acceder a la final, llegaría muy justo y Rico contaría con opciones.



"Keylor Navas continúa su cuidado y rehabilitación luego de su lesión en el muslo derecho. Se espera su regreso paulatino al campo el jueves. No está disponible para la semifinal del martes", comunicó el PSG en la noche del domingo.





Sergio Rico, vencedor en dos ocasiones de la Europa League con el Sevilla (2015 y 2016), ha jugado muy poco este año: un total de nueve encuentros, dos de ellos en Champions. Como Eric Maxim Choupo-Moting, héroe de la clasificación para semifinales contra la Atalanta con su gol agónico (2-1), Rico finalizaba contrato el pasado 30 de junio, pero al contrario que Edinson Cavani o Thomas Meunier, aceptó prolongarlo hasta que finalice el curso y, a partir de ahí, decidirá qué hacer con su futuro.